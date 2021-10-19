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Курс доллара опустился до минимума с июня 2020 года

Ведомости

Курс доллара к рублю в ходе торгов на Мосбирже 19 октября опустился ниже 71 руб., свидетельствуют данные торговой площадки. В ходе торгов курс американской валюты снижался до 70,84 руб., что является минимумом с июня 2020 г. Предыдущий минимум был зафиксирован 14 октября, тогда курс доллара к рублю достиг минимальных значений с июля 2020 г. 

Доллар по состоянию на 11:34 мск стоил 70,98 руб., что на 0,31% меньше показателя закрытия предыдущей торговой сессии. Европейская валюта незначительно дорожает по отношению к рублю в ходе торгов на Мосбирже, в 11:36 мск курс евро к рублю вырос на 0,01% по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 82,70 руб. 

Укрепление рубля по отношению к доллару происходит на фоне роста декабрьских фьючерсов на поставку нефти марки Brent и ноябрьских фьючерсов на поставку WTI. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре приближается к отметке $85 за баррель (+0,55%), WTI дорожает на 0,8% — до $83,1 за баррель по состоянию на 12:02 мск, следует из данных межконтинентальной биржи ICE. 14 октября декабрьский фьючерс нефти марки Brent превысил $84 за баррель, обновив трехлетний максимум. Последний раз такая цена была зафиксирована в октябре 2018 г. 

Ранее по теме: Цена нефти Brent превысила $84 за баррель впервые за три года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных