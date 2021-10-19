Курс доллара опустился до минимума с июня 2020 года
Курс доллара к рублю в ходе торгов на Мосбирже 19 октября опустился ниже 71 руб., свидетельствуют данные торговой площадки. В ходе торгов курс американской валюты снижался до 70,84 руб., что является минимумом с июня 2020 г. Предыдущий минимум был зафиксирован 14 октября, тогда курс доллара к рублю достиг минимальных значений с июля 2020 г.
Доллар по состоянию на 11:34 мск стоил 70,98 руб., что на 0,31% меньше показателя закрытия предыдущей торговой сессии. Европейская валюта незначительно дорожает по отношению к рублю в ходе торгов на Мосбирже, в 11:36 мск курс евро к рублю вырос на 0,01% по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 82,70 руб.
Укрепление рубля по отношению к доллару происходит на фоне роста декабрьских фьючерсов на поставку нефти марки Brent и ноябрьских фьючерсов на поставку WTI. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре приближается к отметке $85 за баррель (+0,55%), WTI дорожает на 0,8% — до $83,1 за баррель по состоянию на 12:02 мск, следует из данных межконтинентальной биржи ICE. 14 октября декабрьский фьючерс нефти марки Brent превысил $84 за баррель, обновив трехлетний максимум. Последний раз такая цена была зафиксирована в октябре 2018 г.