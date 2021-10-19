Курс доллара опустился до минимума с июня 2020 года

Укрепление рубля по отношению к доллару происходит на фоне роста декабрьских фьючерсов на поставку нефти марки Brent и ноябрьских фьючерсов на поставку WTI. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре приближается к отметке $85 за баррель (+0,55%), WTI дорожает на 0,8% — до $83,1 за баррель по состоянию на 12:02 мск, следует из данных межконтинентальной биржи ICE. 14 октября декабрьский фьючерс нефти марки Brent превысил $84 за баррель, обновив трехлетний максимум. Последний раз такая цена была зафиксирована в октябре 2018 г.