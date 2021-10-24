Эксперты рассказали о новой схеме обмана с займами в МФО

«Затем злоумышленники связываются с жертвой в мессенджерах Telegram или Whatsapp, входят в доверие и уговаривают прислать скриншот экрана с входящими SMS якобы для того, чтобы помочь разобраться в ситуации. Далее они с помощью этой информации и паспортных данных оформляют микрокредит», — сообщает издание.