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Эксперты рассказали о новой схеме обмана с займами в МФО

Ведомости

Мошенники стали использовать новую схему обмана, чтобы получить данные граждан и оформить заем в микрофинансовых организациях. Злоумышленники регистрируют телефон жертвы на разных сайтах, в том числе и МФО, а после потока сообщений просят жертву прислать скриншот экрана. О таком способе РБК рассказал советник гендиректора Qrator Labs Артем Гавриченков.

Эксперты по кибербезопасности выяснили, что мошенники используют 30-40 ресурсов для регистрации номера телефона, подтверждение аккаунта не проходит, но человек получает около 200 SMS с кодами.

«Затем злоумышленники связываются с жертвой в мессенджерах Telegram или Whatsapp, входят в доверие и уговаривают прислать скриншот экрана с входящими SMS якобы для того, чтобы помочь разобраться в ситуации. Далее они с помощью этой информации и паспортных данных оформляют микрокредит», — сообщает издание.

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По словам Гавриченкова, схема оказывается успешнее из-за того, что людей не просят продиктовать сам код. Такие СМС-бомберы используются давно, но получение с их помощью кредита стало новой целью, отметил эксперт. 

Участники рынка МФО утверждают, что борются с проблемой. 2-2,5% от всех займов получены мошенническим способом, основная схема связана с выдачей именно онлайн-займов, рассказала РБК руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Разработка новых механизмов проверки помогает снизить число таких случаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных