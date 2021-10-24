Эксперты рассказали о новой схеме обмана с займами в МФО
Мошенники стали использовать новую схему обмана, чтобы получить данные граждан и оформить заем в микрофинансовых организациях. Злоумышленники регистрируют телефон жертвы на разных сайтах, в том числе и МФО, а после потока сообщений просят жертву прислать скриншот экрана. О таком способе РБК рассказал советник гендиректора Qrator Labs Артем Гавриченков.
Эксперты по кибербезопасности выяснили, что мошенники используют 30-40 ресурсов для регистрации номера телефона, подтверждение аккаунта не проходит, но человек получает около 200 SMS с кодами.
«Затем злоумышленники связываются с жертвой в мессенджерах Telegram или Whatsapp, входят в доверие и уговаривают прислать скриншот экрана с входящими SMS якобы для того, чтобы помочь разобраться в ситуации. Далее они с помощью этой информации и паспортных данных оформляют микрокредит», — сообщает издание.
По словам Гавриченкова, схема оказывается успешнее из-за того, что людей не просят продиктовать сам код. Такие СМС-бомберы используются давно, но получение с их помощью кредита стало новой целью, отметил эксперт.
Участники рынка МФО утверждают, что борются с проблемой. 2-2,5% от всех займов получены мошенническим способом, основная схема связана с выдачей именно онлайн-займов, рассказала РБК руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Разработка новых механизмов проверки помогает снизить число таких случаев.