В Сбере рассказали о новой схеме мошенничества с порталом госуслуг

После заполнения анкеты данные и деньги получают мошенники. Кузнецов отметил, что хуже всего то, что они получают доступ к логину и паролю жертвы и могут зайти в личный кабинет, где хранятся персональные данные, и оформить кредит. В Сбербанке посоветовали пользователям госуслуг тщательно проверять адрес портала, а при получении такого уведомления позвонить в свою поликлинику. Кузнецов напомнил, что прикрепление к ней бесплатное.