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В Сбере рассказали о новой схеме мошенничества с порталом госуслуг

Ведомости

Мошенники начали рассылать людям уведомления якобы от портала госуслуг, в котором говорится, что они откреплены от поликлиники из-за технического сбоя и нужно снова пройти регистрацию и уплатить пошлину, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на зампредседателя правления Сбера Станислава Кузнецова.

Он рассказал, что в письме злоумышленники подчеркивают, что нужно как можно скорее повторно прикрепиться к поликлинике в период пандемии. Аферисты предлагают потенциальной жертве сразу перейти по ссылке на портал госуслуг, где нужно заполнить анкету, выбрать поликлинику и уплатить пошлину в размере нескольких тысяч рублей.

После заполнения анкеты данные и деньги получают мошенники. Кузнецов отметил, что хуже всего то, что они получают доступ к логину и паролю жертвы и могут зайти в личный кабинет, где хранятся персональные данные, и оформить кредит. В Сбербанке посоветовали пользователям госуслуг тщательно проверять адрес портала, а при получении такого уведомления позвонить в свою поликлинику. Кузнецов напомнил, что прикрепление к ней бесплатное.

Если персональные данные попали к мошенникам, нужно срочно изменить пароль от личного кабинета на портале госуслуг и сообщить о произошедшем в техподдержку портала. Также можно настроить вход на портал с подтверждением по смс.

Ранее «РИА Новости» сообщили о подобной схеме мошенничества с использованием портала госуслуг. Злоумышленники рассылают письма якобы от портала, в которых говорится о положенной человеку социальной выплате. Для ее получения нужно перейти по ссылке в письме в личный кабинет и ввести номер СНИЛС для идентификации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных