В Сбере рассказали о новой схеме мошенничества с порталом госуслуг
Мошенники начали рассылать людям уведомления якобы от портала госуслуг, в котором говорится, что они откреплены от поликлиники из-за технического сбоя и нужно снова пройти регистрацию и уплатить пошлину, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на зампредседателя правления Сбера Станислава Кузнецова.
Он рассказал, что в письме злоумышленники подчеркивают, что нужно как можно скорее повторно прикрепиться к поликлинике в период пандемии. Аферисты предлагают потенциальной жертве сразу перейти по ссылке на портал госуслуг, где нужно заполнить анкету, выбрать поликлинику и уплатить пошлину в размере нескольких тысяч рублей.
После заполнения анкеты данные и деньги получают мошенники. Кузнецов отметил, что хуже всего то, что они получают доступ к логину и паролю жертвы и могут зайти в личный кабинет, где хранятся персональные данные, и оформить кредит. В Сбербанке посоветовали пользователям госуслуг тщательно проверять адрес портала, а при получении такого уведомления позвонить в свою поликлинику. Кузнецов напомнил, что прикрепление к ней бесплатное.
Если персональные данные попали к мошенникам, нужно срочно изменить пароль от личного кабинета на портале госуслуг и сообщить о произошедшем в техподдержку портала. Также можно настроить вход на портал с подтверждением по смс.
Ранее «РИА Новости» сообщили о подобной схеме мошенничества с использованием портала госуслуг. Злоумышленники рассылают письма якобы от портала, в которых говорится о положенной человеку социальной выплате. Для ее получения нужно перейти по ссылке в письме в личный кабинет и ввести номер СНИЛС для идентификации.