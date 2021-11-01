ЦБ отозвал лицензию у банка «Спутник»
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Спутник», говорится в сообщении регулятора.
По величине активов кредитная организация занимала 295-е место в банковской системе России, является участником системы страхования вкладов.
Лицензия была отозвана, так как банк полностью утратил собственные средства, занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности и завышал стоимость активов в учете и отчетности, а также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и был вовлечен в проведение сомнительных валютно-обменных операций, объясняется в сообщении регулятора.
Функции временной администрации по управлению банком возложены на «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). АСВ провело ревизию касс подразделений банка, в ходе которой выявило крупную недостачу денежных средств. «Правоохранительными органами по итогам рассмотрения заявления временной администрации о выявленной недостаче возбуждены уголовные дела», — отмечается в сообщении. Также в ходе мероприятий была установлена полная утрата капитала банка «Спутник».