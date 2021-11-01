ЦБ отозвал лицензию у банка «Спутник»

Лицензия была отозвана, так как банк полностью утратил собственные средства, занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности и завышал стоимость активов в учете и отчетности, а также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и был вовлечен в проведение сомнительных валютно-обменных операций, объясняется в сообщении регулятора.