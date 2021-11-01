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ЦБ отозвал лицензию у банка «Спутник»

Ведомости

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Спутник», говорится в сообщении регулятора.

По величине активов кредитная организация занимала 295-е место в банковской системе России, является участником системы страхования вкладов.

Лицензия была отозвана, так как банк полностью утратил собственные средства, занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности и завышал стоимость активов в учете и отчетности, а также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и был вовлечен в проведение сомнительных валютно-обменных операций, объясняется в сообщении регулятора.

Функции временной администрации по управлению банком возложены на «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). АСВ провело ревизию касс подразделений банка, в ходе которой выявило крупную недостачу денежных средств. «Правоохранительными органами по итогам рассмотрения заявления временной администрации о выявленной недостаче возбуждены уголовные дела», — отмечается в сообщении. Также в ходе мероприятий была установлена полная утрата капитала банка «Спутник».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных