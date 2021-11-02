ВТБ сообщил о росте числа «гибридных» атак мошенников на клиентов банков

По данным ВТБ, на социальную инженерию и фишинг приходятся 94% всех мошеннических атак. При этом за последний год доля первого метода сократилась втрое при угрозах, связанных с карточными операциями, и на треть — при онлайн-переводах. Однако доля фишинга, наоборот, увеличилась: в 10 раз — по картам, в четыре раза — в дистанционных каналах.