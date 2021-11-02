ВТБ сообщил о росте числа «гибридных» атак мошенников на клиентов банков
Количество мошеннических атак на банковских клиентов выросло за девять месяцев 2021 г. в 1,5 раза, причем каждый седьмой случай носит «гибридный» характер — объединяет методы социальной инженерии и фишинга, заявил журналистам на пресс-конференции заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
«Все чаще мошенники используют комбинированный характер атак: сегодня он применяется уже при каждой седьмой попытке вывода средств клиентов», — сказал он.
По данным ВТБ, на социальную инженерию и фишинг приходятся 94% всех мошеннических атак. При этом за последний год доля первого метода сократилась втрое при угрозах, связанных с карточными операциями, и на треть — при онлайн-переводах. Однако доля фишинга, наоборот, увеличилась: в 10 раз — по картам, в четыре раза — в дистанционных каналах.
Печатников добавил, что с начала 2021 г. ВТБ отразил более 850 000 мошеннических атак, защитив 12 млрд руб. клиентов — на 62% больше, чем за аналогичный период 2020 г. В целом специалисты банка предотвратили хищения у 70 000 пользователей, заблокировав в среднем переводы на 170 000 руб. у каждого.
Топ-менеджер ВТБ напомнил, что большинство мошенников использует методы обмана и манипуляций, в том числе во время локдауна и изоляции. Работники банка никогда не запрашивают у клиентов пароли или данные по счетам и картам, подчеркнул Печатников.