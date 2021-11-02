Газета
Финансы

ВТБ сообщил о росте числа «гибридных» атак мошенников на клиентов банков

Ведомости

Количество мошеннических атак на банковских клиентов выросло за девять месяцев 2021 г. в 1,5 раза, причем каждый седьмой случай носит «гибридный» характер — объединяет методы социальной инженерии и фишинга, заявил журналистам на пресс-конференции заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«Все чаще мошенники используют комбинированный характер атак: сегодня он применяется уже при каждой седьмой попытке вывода средств клиентов», — сказал он.

По данным ВТБ, на социальную инженерию и фишинг приходятся 94% всех мошеннических атак. При этом за последний год доля первого метода сократилась втрое при угрозах, связанных с карточными операциями, и на треть — при онлайн-переводах. Однако доля фишинга, наоборот, увеличилась: в 10 раз — по картам, в четыре раза — в дистанционных каналах.

Печатников добавил, что с начала 2021 г. ВТБ отразил более 850 000 мошеннических атак, защитив 12 млрд руб. клиентов — на 62% больше, чем за аналогичный период 2020 г. В целом специалисты банка предотвратили хищения у 70 000 пользователей, заблокировав в среднем переводы на 170 000 руб. у каждого.

Топ-менеджер ВТБ напомнил, что большинство мошенников использует методы обмана и манипуляций, в том числе во время локдауна и изоляции. Работники банка никогда не запрашивают у клиентов пароли или данные по счетам и картам, подчеркнул Печатников. 

Ранее по теме: Телефонные мошенники стали чаще использовать поддельные удостоверения МВД

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных