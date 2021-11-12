ВТБ спрогнозировал рост выдачи автокредитов выше 1 трлн рублей по итогам года
Российские банки в этом году могут предоставить населению автокредиты на общую сумму более 1 трлн руб., сообщила пресс-служба ВТБ.
«Несмотря на рост цен на новые машины, спрос потребителей по-прежнему остается высоким и по итогам года общий объем продаж автокредитов российскими банками может превысить 1 трлн руб.», — ожидают в кредитной организации.
За январь-октябрь текущего года банки выдали гражданам автокредиты на сумму 924 млрд руб. Это в 1,5 раза больше, чем в аналогичный период 2020 г. Однако прогноз ВТБ по преодолению порога в 1 трлн руб. по итогам 2021 г. реализуется, если в ноябре и декабре падение рынка не ускорится в сравнении с октябрем, отметил аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, во второй месяц осени рынок легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств снизился на 18% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г. Тем не менее в сентябре годовое сокращение составило 23%, то есть в последний исследуемый период наметилось замедление темпов падения, указали в ВТБ.
Основной причиной негативной годовой динамики остается «недостаточное предложение на фоне глобального дефицита микроэлектроники при сохраняющемся спросе на новые автомобили», пояснил Беспалов. Впрочем, благодаря хорошей динамике первого полугодия в январе-октябре российский авторынок вырос более чем на 10%, так что увеличение по итогам 2021 г. может сложиться на уровне 5%, заявил аналитик.