ВТБ спрогнозировал рост выдачи автокредитов выше 1 трлн рублей по итогам года

За январь-октябрь текущего года банки выдали гражданам автокредиты на сумму 924 млрд руб. Это в 1,5 раза больше, чем в аналогичный период 2020 г. Однако прогноз ВТБ по преодолению порога в 1 трлн руб. по итогам 2021 г. реализуется, если в ноябре и декабре падение рынка не ускорится в сравнении с октябрем, отметил аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов.