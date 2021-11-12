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Финансы

ВТБ спрогнозировал рост выдачи автокредитов выше 1 трлн рублей по итогам года

Ведомости

Российские банки в этом году могут предоставить населению автокредиты на общую сумму более 1 трлн руб., сообщила пресс-служба ВТБ

«Несмотря на рост цен на новые машины, спрос потребителей по-прежнему остается высоким и по итогам года общий объем продаж автокредитов российскими банками может превысить 1 трлн руб.», — ожидают в кредитной организации. 

За январь-октябрь текущего года банки выдали гражданам автокредиты на сумму 924 млрд руб. Это в 1,5 раза больше, чем в аналогичный период 2020 г. Однако прогноз ВТБ по преодолению порога в 1 трлн руб. по итогам 2021 г. реализуется, если в ноябре и декабре падение рынка не ускорится в сравнении с октябрем, отметил аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, во второй месяц осени рынок легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств снизился на 18% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г. Тем не менее в сентябре годовое сокращение составило 23%, то есть в последний исследуемый период наметилось замедление темпов падения, указали в ВТБ.

Основной причиной негативной годовой динамики остается «недостаточное предложение на фоне глобального дефицита микроэлектроники при сохраняющемся спросе на новые автомобили», пояснил Беспалов. Впрочем, благодаря хорошей динамике первого полугодия в январе-октябре российский авторынок вырос более чем на 10%, так что увеличение по итогам 2021 г. может сложиться на уровне 5%, заявил аналитик. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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