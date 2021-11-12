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Илон Маск стал самым богатым «зеленым» миллиардером в мире

Ведомости

Американский предприниматель Илон Маск возглавил список «зеленых» миллиардеров Bloomberg. В рейтинг входят люди с наибольшим размером оценочного состояния, в основе которого лежат «экологичные» активы.

Капитал Маска составил $288 млрд на момент публикации списка — на 70% больше, чем в начале года. Из них $247,9 млрд приходится на долю бизнесмена в компании Tesla, которая разрабатывает одноименные электрокары, а также системы сбора и хранения электроэнергии под брендом Solar City. Ранее глава Tesla продал свои акции в компании на сумму около $5 млрд, чтобы уплатить налоги за опционы.

В рейтинг также попали глава аккумуляторного гиганта CATL Цзэн Юйцюнь ($95,2 млрд «зеленого» капитала), и основатель автоконцерна BYD Ван Чуаньфу ($48 млрд).

Совокупное состояние миллиардеров, включенных в список, превысило $500 млрд, причем лишь трое из 15 не являются выходцами из Китая — помимо самого Маска, это американец индонезийского происхождения Лео КоГуан, которому принадлежит третья по величине доля в Tesla (10-е место в рейтинге) и австралиец Энтони Пратт, основатель одной из крупнейших в мире компаний по производству упаковки из гофрокартона (12-я строчка).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных