Илон Маск стал самым богатым «зеленым» миллиардером в мире

Капитал Маска составил $288 млрд на момент публикации списка — на 70% больше, чем в начале года. Из них $247,9 млрд приходится на долю бизнесмена в компании Tesla, которая разрабатывает одноименные электрокары, а также системы сбора и хранения электроэнергии под брендом Solar City. Ранее глава Tesla продал свои акции в компании на сумму около $5 млрд, чтобы уплатить налоги за опционы.