Илон Маск стал самым богатым «зеленым» миллиардером в мире
Американский предприниматель Илон Маск возглавил список «зеленых» миллиардеров Bloomberg. В рейтинг входят люди с наибольшим размером оценочного состояния, в основе которого лежат «экологичные» активы.
Капитал Маска составил $288 млрд на момент публикации списка — на 70% больше, чем в начале года. Из них $247,9 млрд приходится на долю бизнесмена в компании Tesla, которая разрабатывает одноименные электрокары, а также системы сбора и хранения электроэнергии под брендом Solar City. Ранее глава Tesla продал свои акции в компании на сумму около $5 млрд, чтобы уплатить налоги за опционы.
В рейтинг также попали глава аккумуляторного гиганта CATL Цзэн Юйцюнь ($95,2 млрд «зеленого» капитала), и основатель автоконцерна BYD Ван Чуаньфу ($48 млрд).
Совокупное состояние миллиардеров, включенных в список, превысило $500 млрд, причем лишь трое из 15 не являются выходцами из Китая — помимо самого Маска, это американец индонезийского происхождения Лео КоГуан, которому принадлежит третья по величине доля в Tesla (10-е место в рейтинге) и австралиец Энтони Пратт, основатель одной из крупнейших в мире компаний по производству упаковки из гофрокартона (12-я строчка).