Греф назвал прогноз по прибыли Сбербанка от искусственного интеллекта в 2021 году

«Мы буквально неделю назад сделали предварительный прогноз того, сколько мы заработаем в этом году на использовании технологии искусственного интеллекта. Наша оценка — от 180 млрд до 200 млрд руб. В следующем году у нас по плану примерно на 40-50% эта цифра будет выше», — сказал он журналистам (цитата по «Прайму»).