Греф назвал прогноз по прибыли Сбербанка от искусственного интеллекта в 2021 году
Сбербанк сможет заработать до 200 млрд руб. в текущем году благодаря технологии искусственного интеллекта, заявил глава Сбербанка Герман Греф на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Al Journey 2021.
«Мы буквально неделю назад сделали предварительный прогноз того, сколько мы заработаем в этом году на использовании технологии искусственного интеллекта. Наша оценка — от 180 млрд до 200 млрд руб. В следующем году у нас по плану примерно на 40-50% эта цифра будет выше», — сказал он журналистам (цитата по «Прайму»).
Президент России Владимир Путин, который также выступал в ходе пленарной сессии, отметил, что Сбербанк показывает пример масштабных перемен, которые происходят во всем мире.
«Вы активно и, главное, искренне, увлеченно продвигаете идею технологического прогресса, сами используя передовые решения, стремитесь настраивать всю экосистему Сбера вокруг человека. Показываете пример тех масштабных перемен, которые происходят во всем мире», — сказал Путин на конференции (трансляцию вел телеканал «Россия 24»).
По мнению президента, нужно как можно быстрее «убирать все явно избыточные барьеры на пути создания и внедрения передовых решений, в том числе в области искусственного интеллекта, формировать нормативную правовую среду, отвечающую уровню технического прогресса».