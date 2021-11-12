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Финансы

Греф назвал прогноз по прибыли Сбербанка от искусственного интеллекта в 2021 году

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Сбербанк сможет заработать до 200 млрд руб. в текущем году благодаря технологии искусственного интеллекта, заявил глава Сбербанка Герман Греф на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Al Journey 2021. 

«Мы буквально неделю назад сделали предварительный прогноз того, сколько мы заработаем в этом году на использовании технологии искусственного интеллекта. Наша оценка — от 180 млрд до 200 млрд руб. В следующем году у нас по плану примерно на 40-50% эта цифра будет выше», — сказал он журналистам (цитата по «Прайму»). 

Президент России Владимир Путин, который также выступал в ходе пленарной сессии, отметил, что Сбербанк показывает пример масштабных перемен, которые происходят во всем мире. 

«Вы активно и, главное, искренне, увлеченно продвигаете идею технологического прогресса, сами используя передовые решения, стремитесь настраивать всю экосистему Сбера вокруг человека. Показываете пример тех масштабных перемен, которые происходят во всем мире», — сказал Путин на конференции (трансляцию вел телеканал «Россия 24»). 

По мнению президента, нужно как можно быстрее «убирать все явно избыточные барьеры на пути создания и внедрения передовых решений, в том числе в области искусственного интеллекта, формировать нормативную правовую среду, отвечающую уровню технического прогресса». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных