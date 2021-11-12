Путин призвал наращивать темпы цифровой трансформации в России
России необходимо наращивать темпы цифровой трансформации, чтобы технологии будущего повышали качество жизни людей, заявил президент страны Владимир Путин в ходе выступления на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Al Journey 2021.
«Нам нужно повсеместно наращивать темпы цифровой трансформации и от отдельных экспериментов, пилотных инициатив в максимально короткие сроки перейти к запуску сквозных проектов внедрения искусственного интеллекта прежде всего в тех сферах, которые определяют качество жизни человека. Словом, нужно сделать так, чтобы технологии будущего уже сегодня становились доступными, служили всем гражданам страны, работали на достижение наших национальных целей развития. Именно в этом и состоит миссия государства, ученых, инженеров инновационного бизнеса», — сказал он.
Путин отметил, что сейчас российские компании создают и применяют «уникальные решения» в разных сферах — здравоохранении, образовании, экологии, сельском хозяйстве, в промышленности и на транспорте. При этом масштабные перемены происходят во всем мире, добавил он.
«Кто лучше использует мощный технологический потенциал в интересах людей, их благополучия, тот в современном мире выигрывает в глобальной конкуренции, и мы обязательно должны быть здесь среди лидеров», — сказал президент.
Путин добавил, что сейчас именно человек, а не товар или услуга находится в центре всех экономических процессов, поэтому главное для компаний — «нацелить всю работу на интерес и потребности конкретного потребителя». Глава государства также заявил, что происходящая трансформация затрагивает не только экономическую, но и социальную сферу и систему государственного управления. В этом смысле ключевую роль играют большие данные и искусственный интеллект, сказал Путин.