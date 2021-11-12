Путин призвал наращивать темпы цифровой трансформации в России

Путин добавил, что сейчас именно человек, а не товар или услуга находится в центре всех экономических процессов, поэтому главное для компаний — «нацелить всю работу на интерес и потребности конкретного потребителя». Глава государства также заявил, что происходящая трансформация затрагивает не только экономическую, но и социальную сферу и систему государственного управления. В этом смысле ключевую роль играют большие данные и искусственный интеллект, сказал Путин.