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Экономика

Путин призвал наращивать темпы цифровой трансформации в России

Ведомости

России необходимо наращивать темпы цифровой трансформации, чтобы технологии будущего повышали качество жизни людей, заявил президент страны Владимир Путин в ходе выступления на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Al Journey 2021.

«Нам нужно повсеместно наращивать темпы цифровой трансформации и от отдельных экспериментов, пилотных инициатив в максимально короткие сроки перейти к запуску сквозных проектов внедрения искусственного интеллекта прежде всего в тех сферах, которые определяют качество жизни человека. Словом, нужно сделать так, чтобы технологии будущего уже сегодня становились доступными, служили всем гражданам страны, работали на достижение наших национальных целей развития. Именно в этом и состоит миссия государства, ученых, инженеров инновационного бизнеса», — сказал он.

Путин отметил, что сейчас российские компании создают и применяют «уникальные решения» в разных сферах — здравоохранении, образовании, экологии, сельском хозяйстве, в промышленности и на транспорте. При этом масштабные перемены происходят во всем мире, добавил он.

«Кто лучше использует мощный технологический потенциал в интересах людей, их благополучия, тот в современном мире выигрывает в глобальной конкуренции, и мы обязательно должны быть здесь среди лидеров», — сказал президент.

Путин добавил, что сейчас именно человек, а не товар или услуга находится  в центре всех экономических процессов, поэтому главное для компаний — «нацелить всю работу на интерес и потребности конкретного потребителя». Глава государства также заявил, что происходящая трансформация затрагивает не только экономическую, но и социальную сферу и систему государственного управления. В этом смысле ключевую роль играют большие данные и искусственный интеллект, сказал Путин. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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