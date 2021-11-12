Греф предложил ужесточить контроль за детским контентом с помощью ИИ
Председатель правления Сбербанка Герман Греф поддерживает ограничение контента, который потребляют дети онлайн, с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом топ-менеджер рассказал в интервью ТАСС.
«Количество просмотров и срок времяпрепровождения с контентом зрителя сегодня являются доминирующими в компаниях, производящих контент. Должны быть нормы, которые бы позволяли компаниям проводить самоконтроль. И проверку на соответствие нормам должен взять тот же самый искусственный интеллект», — заявил Греф.
Насильственно изолировать ребенка от гаджета практически невозможно, поскольку дети воспринимают это как психологическую травму, считает Греф. Поэтому необходимо создавать механизмы, которые ограничат доступ детей к подобному контенту. Он привел в пример популярный сериал «Игра в кальмара», который содержит сцены насилия и жестокости и который посмотрели многие дети, включая его собственных.
«Я за строгий контроль того контента, который попадает к детям», — сказал Греф, добавив, что это непростая задача, так как дети значительно более адаптированы к использованию гаджетов, чем родители и учителя. По его мнению, особенно нужно минимизировать контакты с гаджетами детей дошкольного возраста.
В конце октября в России был создан первый в стране кодекс этики искусственного интеллекта, который носит рекомендательный характер. Его положения рассчитаны на системы ИИ, применяемые исключительно в гражданских, невоенных целях. Документ разработан представителями альянса в сфере ИИ (в него входят Сбербанк, МТС, VK, «Газпром нефть», «Яндекс» и Российский фонд прямых инвестиций) при участии Аналитического центра при правительстве РФ и Минэкономразвития России. В списке подписантов также значатся «Росатом», фонд «Сколково», «Ростелеком», университет ИТМО, НИУ ВШЭ, МГИМО и другие компании и организации.