Греф предложил ужесточить контроль за детским контентом с помощью ИИ

В конце октября в России был создан первый в стране кодекс этики искусственного интеллекта, который носит рекомендательный характер. Его положения рассчитаны на системы ИИ, применяемые исключительно в гражданских, невоенных целях. Документ разработан представителями альянса в сфере ИИ (в него входят Сбербанк, МТС, VK, «Газпром нефть», «Яндекс» и Российский фонд прямых инвестиций) при участии Аналитического центра при правительстве РФ и Минэкономразвития России. В списке подписантов также значатся «Росатом», фонд «Сколково», «Ростелеком», университет ИТМО, НИУ ВШЭ, МГИМО и другие компании и организации.