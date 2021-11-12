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Греф предложил ужесточить контроль за детским контентом с помощью ИИ

Ведомости

Председатель правления Сбербанка Герман Греф поддерживает ограничение контента, который потребляют дети онлайн, с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом топ-менеджер рассказал в интервью ТАСС.

«Количество просмотров и срок времяпрепровождения с контентом зрителя сегодня являются доминирующими в компаниях, производящих контент. Должны быть нормы, которые бы позволяли компаниям проводить самоконтроль. И проверку на соответствие нормам должен взять тот же самый искусственный интеллект», — заявил Греф.

Насильственно изолировать ребенка от гаджета практически невозможно, поскольку дети воспринимают это как психологическую травму, считает Греф. Поэтому необходимо создавать механизмы, которые ограничат доступ детей к подобному контенту. Он привел в пример популярный сериал «Игра в кальмара», который содержит сцены насилия и жестокости и который посмотрели многие дети, включая его собственных.

«Я за строгий контроль того контента, который попадает к детям», — сказал Греф, добавив, что это непростая задача, так как дети значительно более адаптированы к использованию гаджетов, чем родители и учителя. По его мнению, особенно нужно минимизировать контакты с гаджетами детей дошкольного возраста.

В конце октября в России был создан первый в стране кодекс этики искусственного интеллекта, который носит рекомендательный характер. Его положения рассчитаны на системы ИИ, применяемые исключительно в гражданских, невоенных целях. Документ разработан представителями альянса в сфере ИИ (в него входят Сбербанк, МТС, VK, «Газпром нефть», «Яндекс» и Российский фонд прямых инвестиций) при участии Аналитического центра при правительстве РФ и Минэкономразвития России. В списке подписантов также значатся «Росатом», фонд «Сколково», «Ростелеком», университет ИТМО, НИУ ВШЭ, МГИМО и другие компании и организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных