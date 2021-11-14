В МФО назвали зарплату и возраст типичного заемщика в России
Мужчины чаще женщин оформляют займы в микрофинансовых организациях, возраст заемщиков обычно не превышает 35 лет, а их зарплата составляет не больше 50 тыс. руб. Такие данные «РИА Новости» представили российские МФО.
В МФО за деньгами обращаются чаще всего сотрудники сферы услуг или розничной торговли, среди заемщиков есть и работники сферы сельского хозяйства и пищевой промышленности, сообщила компания Webbankir.
По данным в МФК «Займер», часть заемщиков имеет техническое образование и работает на промышленных предприятиях. В IDF Eurasia много клиентов из бюджетной сферы, рекламной индустрии, также встречаются юристы и финансисты.
Средняя сумма микрозайма составляет 10 тыс. руб., срок не превышает 23 дней, подсчитали в агентстве на основе данных компаний. Россияне обращаются в МФО, чтобы покрыть повседневные и неотложные нужды, траты на ремонт и крупные покупки.
Большинство заемщиков, которые хотят получить заем, уже имеют не менее одной активной ссуды. У них хорошая кредитная история и нет просрочек. По данным «Займера», сейчас организации не дают кредиты клиентам с плохим «финансовым досье».
Другую информацию приводит директор СРО «МиР» Елена Стратьева. По ее словам, у многих заемщиков нет кредитной истории, или же она минимальна.
Кредиты стали чаще брать жители Сибири и Дальнего Востока, отмечают в МФК «Займер».
«Если соотнести численность населения каждого из регионов с количественной выдачей займов в динамике, в 2021 году можно зафиксировать снижение "плотности" выдач заемных средств в Москве и Санкт-Петербурге с одновременным ростом того же показателя в Якутии, НАО, Тыве, на Алтае, Сахалине», — цитирует агентство организацию.
Наименьшую среднюю зарплату клиентов МФО называет саморегулируемая организация «Мир» — менее 30 тыс. руб., самую крупную сумму зафиксировали в Webbankir — 40-50 тыс. руб.