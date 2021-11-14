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Финансы

В МФО назвали зарплату и возраст типичного заемщика в России

Ведомости

Мужчины чаще женщин оформляют займы в микрофинансовых организациях, возраст заемщиков обычно не превышает 35 лет, а их зарплата составляет не больше 50 тыс. руб. Такие данные «РИА Новости» представили российские МФО.

В МФО за деньгами обращаются чаще всего сотрудники сферы услуг или розничной торговли, среди заемщиков есть и работники сферы сельского хозяйства и пищевой промышленности, сообщила компания Webbankir. 

По данным в МФК «Займер», часть заемщиков имеет техническое образование и работает на промышленных предприятиях. В IDF Eurasia много клиентов из бюджетной сферы, рекламной индустрии, также встречаются юристы и финансисты.

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Средняя сумма микрозайма составляет 10 тыс. руб., срок не превышает 23 дней, подсчитали в агентстве на основе данных компаний. Россияне обращаются в МФО, чтобы покрыть повседневные и неотложные нужды, траты на ремонт и крупные покупки.

Большинство заемщиков, которые хотят получить заем, уже имеют не менее одной активной ссуды. У них хорошая кредитная история и нет просрочек. По данным «Займера», сейчас организации не дают кредиты клиентам с плохим «финансовым досье». 

Другую информацию приводит директор СРО «МиР» Елена Стратьева. По ее словам, у многих заемщиков нет кредитной истории, или же она минимальна. 

Кредиты стали чаще брать жители Сибири и Дальнего Востока, отмечают в МФК «Займер».

«Если соотнести численность населения каждого из регионов с количественной выдачей займов в динамике, в 2021 году можно зафиксировать снижение "плотности" выдач заемных средств в Москве и Санкт-Петербурге с одновременным ростом того же показателя в Якутии, НАО, Тыве, на Алтае, Сахалине», — цитирует агентство организацию.

Наименьшую среднюю зарплату клиентов МФО называет саморегулируемая организация «Мир» — менее 30 тыс. руб., самую крупную сумму зафиксировали в Webbankir — 40-50 тыс. руб.

 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных