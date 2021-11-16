Власти разработали новый вариант ограничений для банков на выдачу кредитов
ЦБ не сможет вводить специальные ограничения на выдачу кредитов только для системно значимых банков — такой пункт исключили из законопроекта о прямых количественных ограничениях, подготовленного ко второму чтению, сообщил РБК со ссылкой на два источника, участвующие в обсуждении. Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков и пресс-служба ЦБ подтвердили эту информацию.
На 15 ноября было три версии поправок ко второму чтению законопроекта, в каждом из которых системно значимые банки не выделялись отдельно. Аксаков подтвердил, что такие банки не будут регулироваться отдельно, и добавил, что законопроект еще согласовывается.
В пресс-службе Центробанка изданию сообщили, что во время обсуждения законопроекта с федеральными органами власти было решено, что лимиты должны применяться ко всем банкам с универсальной лицензией, чтобы не допускать регулятивного арбитража и возможного перехода рискованных кредитов из одной группы банков в другую. Поэтому из законопроекта исключили пункт об отдельных ограничениях для системно значимых банков.
В новой версии законопроекта слова «прямые количественные ограничения» заменили на «макропруденциальные лимиты». Предполагается, что ЦБ будет определять максимально допустимую долю отдельных видов кредитов или займов физлицам от общего объема ссуд, которые смогут одобрять банки и МФО. В кредитный портфель будут включены ссуды, которые участники рынка получили по договорам цессии. ЦБ будет отдельно определять уровень лимитов, порядок их расчета и применения.
В одной из версий поправок говорится, что ЦБ сможет вводить ограничения на основе некой методики. По второй версии, ЦБ сможет вводить лимиты с учетом факторов риска увеличения долговой нагрузки заемщиков, которые регулятор сам определит. В документе указано, что такие решения Центробанк сможет принимать только до 1 января 2024 г. Аксаков заявил изданию, что это предлагалось, но в документ не было включено.
«Это (право определять лимиты. — РБК) отдается на откуп Центральному банку, но при этом будет прописана, возможно, в постановлении Госдумы рекомендация о недопущении регуляторного арбитража для разных секторов рынка», — пояснил Аксаков.
Также ни в одной версии поправок нет пункта об обязательстве кредитора информировать клиентов о введенных запретах на кредитование. В ЦБ пояснили, что идею исключили, чтобы не создавать избыточную административную нагрузку на банки и МФО. Из-под действия ограничений предложили вывести кредиты и займы юрлицам, предоставленные на бизнес-цели, а также на ипотеку и автокредиты.