Власти разработали новый вариант ограничений для банков на выдачу кредитов

В одной из версий поправок говорится, что ЦБ сможет вводить ограничения на основе некой методики. По второй версии, ЦБ сможет вводить лимиты с учетом факторов риска увеличения долговой нагрузки заемщиков, которые регулятор сам определит. В документе указано, что такие решения Центробанк сможет принимать только до 1 января 2024 г. Аксаков заявил изданию, что это предлагалось, но в документ не было включено.