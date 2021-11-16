В ЦБ поддержали идею кредитных каникул для пострадавших от ЧС заемщиков
Экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг при Банке России поддержал идею предоставлять кредитные каникулы заемщикам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (ЧС) и стихийных бедствий, сообщила пресс-служба регулятора. Соответствующий законопроект совету представила депутат Госдумы от партии «Единая Россия», заместитель председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.
При этом во время обсуждения некоторые члены экспертного совета выразили мнение, что решить проблемы пострадавших от ЧС граждан могло бы страхование имущества. Если бы люди воспользовались этим механизмом, дополнительные меры поддержки им бы не потребовались, заявили участники заседания.
«Банк России изучит высказанные предложения и замечания и оценит эффективность возможных кредитных каникул с учетом собственной ответственности заемщиков за страхование своего имущества», — резюмировали в пресс-службе ЦБ.
Регулятор напомнил, что летом этого года многие жители Сочи и Крыма потеряли единственное жилье и прочее имущество в результате наводнений. В итоге им пришлось направить средства на приобретение всего необходимого и пропустить платежи по кредитам и займам. Ввиду этого в июле ЦБ рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) реструктурировать задолженности таких клиентов, однако обязательного требования сделать это не вводилось.
Сейчас люди, попавшие в трудные жизненные ситуации, могут получить отсрочку по ипотеке или снизить размер платежей. Также в 2020 г. в России действовали кредитные каникулы для заемщиков, чьи доходы снизились более чем на 30% ввиду пандемии и действующих в связи с ней ограничений.