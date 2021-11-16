В ЦБ поддержали идею кредитных каникул для пострадавших от ЧС заемщиков

Регулятор напомнил, что летом этого года многие жители Сочи и Крыма потеряли единственное жилье и прочее имущество в результате наводнений. В итоге им пришлось направить средства на приобретение всего необходимого и пропустить платежи по кредитам и займам. Ввиду этого в июле ЦБ рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) реструктурировать задолженности таких клиентов, однако обязательного требования сделать это не вводилось.