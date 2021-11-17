ЦБ допустил смягчение концепции регулирования банковских экосистем

«Напомню, что мы там тоже закладывали идею, что те банки, которые несут повышенные системные риски именно с точки зрения того, что они экосистемные… Может быть, они не очень большие по размеру, но с точки зрения своих взаимосвязей экосистемных они представляют большой размер. Для них тоже можно будет устанавливать дополнительную надбавку, чтоб эти риски купировать», — сказал он.