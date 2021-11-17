Размер рынка NFT может достичь $240 млрд на фоне создания метавселенных
Объем рынка невзаимозаменяемых токенов (NFT) может вырасти до $240 млрд к 2030 г. благодаря растущей популярности метавселенных, пишет Business Insider со ссылкой на исследование аналитиков Morgan Stanley. В третьем квартале текущего года этот показатель составлял $10,7 млрд.
При этом через девять лет около 8% рынка NFT ($56 млрд) будет приходиться на токены люксовых брендов. В текущем году к таким токенам относится менее 1% транзакций. «По мере того, как все больше аспектов жизни людей перемещается в интернет, спрос на цифровую моду и предметы роскоши в ближайшие годы резко возрастет», — объясняют авторы исследования.
Создание метавселенных — виртуальных пространств, где люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через персональные аватары — потребует много времени, однако в краткосрочной перспективе бренды могут извлечь выгоду от цифровых коллекционных предметов и от так называемого «социального гейминга», считают аналитики. Они привели в пример популярную игровую платформу Roblox, где каждый пятый геймер ежедневно меняет свой аватар.
Итальянский дом моды Gucci в мае создал виртуальную версию сумки Dionysus в Roblox, которая стоила порядка $4100 — на $700 дороже, чем в реальной жизни. В сентябре французский бренд Balenciaga выпустил линейку модной одежды для игры Fortnite, предметы из которой можно купить за сумму в игровой валюте, эквивалентную примерно $8. Лишь сегмент социального гейминга может прибавить от $10 млн до $20 млн к общему размеру рынка люксовых товаров, считают эксперты.
От появления метавселенных наибольшую выгоду получат бренды категории soft luxury (легкий люкс), которые производят готовую одежду, изделия из кожи и обувь, в отличие от сегмента hard luxury, где представлены часы премиум-класса и ювелирные изделия.
Также NFT откроют перед люксовыми брендами возможность зарабатывать «бессрочно» благодаря смарт-контрактам, которые автоматически отчисляют процент от каждой последующей продажи владельцу, а благодаря метавселенным они смогут привлечь еще более широкую аудиторию — в том числе молодых клиентов и покупателей мужского пола.