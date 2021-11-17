Размер рынка NFT может достичь $240 млрд на фоне создания метавселенных

Создание метавселенных — виртуальных пространств, где люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через персональные аватары — потребует много времени, однако в краткосрочной перспективе бренды могут извлечь выгоду от цифровых коллекционных предметов и от так называемого «социального гейминга», считают аналитики. Они привели в пример популярную игровую платформу Roblox, где каждый пятый геймер ежедневно меняет свой аватар.