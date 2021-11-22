Облигации «Роснано» дешевеют на 3-23% на возобновлении торгов на Мосбирже

В отчетности по МСФО за первое полугодие 2021 г. «Роснано» указывало, что его оборотные активы на 30 июня хоть и превышают краткосрочные обязательства на 34 млрд руб., но руководство «предполагает, что в обозримом будущем обязательства, включая затраты на их обслуживание, могут не быть обеспечены активами группы в достаточной степени, в том числе в связи с неопределенностью прогнозов их реализации».