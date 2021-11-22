Облигации «Роснано» дешевеют на 3-23% на возобновлении торгов на Мосбирже
Облигации госкомпании «Роснано» на открытии торгов на Мосбирже дешевеют на 3-23% в зависимости от выпуска, свидетельствуют данные торговой площадки. Доходность по некоторым выпускам превысила 20%.
Всего на бирже обращаются девять выпусков облигаций «Роснано»: три классических на 31,4 млрд руб. и шесть биржевых на 40,18 млрд руб. По пяти выпускам в декабре «Роснано» должно выплатить купон, а выпуск на 4,5 млрд руб. 1 декабря погасить полностью.
В пятницу, 19 ноября, Мосбиржа приостановила торги облигациями «Роснано». Площадка объяснила это решение предписанием Центробанка, сообщал «Ведомостям» представитель Мосбиржи. В тот же день, когда Мосбиржа приостановила торги, «Роснано» опубликовало на своем сайте сообщение о том, что компания провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций. «Роснано» обсудило возможные сценарии реструктуризации долгов для того, чтобы избежать «наиболее негативных сценариев». «Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок», – отмечалось в сообщении компании.
В отчетности по МСФО за первое полугодие 2021 г. «Роснано» указывало, что его оборотные активы на 30 июня хоть и превышают краткосрочные обязательства на 34 млрд руб., но руководство «предполагает, что в обозримом будущем обязательства, включая затраты на их обслуживание, могут не быть обеспечены активами группы в достаточной степени, в том числе в связи с неопределенностью прогнозов их реализации».
Помимо долгов по облигациям компания имеет значительные долги по банковским кредитам. Согласно отчету «Роснано» за II квартал, у госкомпании есть кредиты в Совкомбанке, Промсвязьбанке, банках «АК Барс», «Россия» и «Санкт-Петербург». Крупнейший кредитор – Совкомбанк, суммарный размер четырех невозобновляемых кредитных линий в банке – 38 млрд руб. Остальным банкам «Роснано» должно 38,4 млрд руб. По данным МСФО, общая сумма обязательств компании составляет 88,3 млрд руб., краткосрочных – 23 млрд руб. Из этой суммы 15 млрд руб. приходится на краткосрочную часть кредитов и займов, при этом еще в начале года размер этих обязательств был в три раза ниже – 5 млрд руб.
Агентство Fitch в декабре указывало, что долг группы «Роснано» на 56% состоит из банковских кредитов, на 44% – из внутренних облигаций. «Роснано» сообщало, что в первом полугодии 2021 г. не выполнило один из ковенантов по займу на 10 млрд руб., в результате чего кредиторы получили право на его досрочное погашение, пишет РБК. Чистый долг «Роснано» сократился на 8% до 131 млрд руб., сообщала компания в августе.