Индекс Мосбиржи опустился ниже 4000 пунктов впервые с конца сентября
Индекс Мосбиржи (MOEX) в ходе торгов 22 ноября опустился ниже 4000 пунктов впервые с 22 сентября, свидетельствуют данные торгов. На 11.17 мск значение индекса опустилось до 3983,53 п., что на 0,7% ниже закрытия торгов предыдущей сессии.
Индекс РТС также снижается на 0,9% к закрытию торгов 19 ноября. По состоянию на 11.20 мск его значение опустилось до 1708,7 п. Лидерами снижения сегодня являются ГДР TCS Group (-4,1% на 11.08 мск), акции «Новатэка» (-2,18%). Лидеры роста — ГДР ритейлера Fix Price (+2,64% на 11.10 мск) и акции «Магнита» (+1,35% на 11.10 мск).
Доллар по отношению к рублю незначительно растет, по состоянию на 11.11 мск его курс составил 73,49 руб., что на 0,05% выше закрытия торгов 19 ноября. Курс евро по отношению к рублю снижается на 0,17% до 82,85 руб. по состоянию на 11.13 мск.
Сегодня в ходе торгов стоимость январского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 0,09% до $78,82 за баррель. Январский фьючерс на WTI дорожал на 0,08% и торгуется на уровне $76 за баррель.