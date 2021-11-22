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Индекс Мосбиржи опустился ниже 4000 пунктов впервые с конца сентября

Ведомости

Индекс Мосбиржи (MOEX) в ходе торгов 22 ноября опустился ниже 4000 пунктов впервые с 22 сентября, свидетельствуют данные торгов. На 11.17 мск значение индекса опустилось до 3983,53 п., что на 0,7% ниже закрытия торгов предыдущей сессии. 

Индекс РТС также снижается на 0,9% к закрытию торгов 19 ноября. По состоянию на 11.20 мск его значение опустилось до 1708,7 п. Лидерами снижения сегодня являются ГДР TCS Group (-4,1% на 11.08 мск), акции «Новатэка» (-2,18%). Лидеры роста — ГДР ритейлера Fix Price (+2,64% на 11.10 мск) и акции «Магнита» (+1,35% на 11.10 мск). 

Доллар по отношению к рублю незначительно растет, по состоянию на 11.11 мск его курс составил 73,49 руб., что на 0,05% выше закрытия торгов 19 ноября. Курс евро по отношению к рублю снижается на 0,17% до 82,85 руб. по состоянию на 11.13 мск. 

Сегодня в ходе торгов стоимость январского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 0,09% до $78,82 за баррель. Январский фьючерс на WTI дорожал на 0,08% и торгуется на уровне $76 за баррель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных