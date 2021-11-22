Индекс Мосбиржи опустился ниже 4000 пунктов впервые с конца сентября

Доллар по отношению к рублю незначительно растет, по состоянию на 11.11 мск его курс составил 73,49 руб., что на 0,05% выше закрытия торгов 19 ноября. Курс евро по отношению к рублю снижается на 0,17% до 82,85 руб. по состоянию на 11.13 мск.