Курс доллара превысил 74 рубля впервые с конца августа
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 74 руб. впервые с 27 августа, свидетельствуют данные торговой площадки. По состоянию на 12:01 по мск доллар стоил 74,07 руб. Курс евро также растет по отношению к рублю, по состоянию на 12:07 по мск курс рос до 83,46 руб., свидетельствуют данные торгов.
Российский рынок акций падает, индекс Мосбиржи снижается на 1,8% к закрытию торгов 19 ноября, свидетельствуют данные торгов. На 12:10 по мск индекс снизился до 3944,23 п. Индекс РТС также снижается на 2,47% на 12:11 по мск — до 1680,7 п.
Сегодня в ходе торгов снижается стоимость январского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 0,09% — до $78,82 за баррель. Январский фьючерс на WTI дорожал на 0,08% и торгуется на уровне $76 за баррель.
19 ноября были представлены данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств. В них говорилось, что чистый отток средств из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 17 ноября составил $50 млн против оттока в $10 млн неделей ранее.