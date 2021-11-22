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Курс доллара превысил 74 рубля впервые с конца августа

Ведомости

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 74 руб. впервые с 27 августа, свидетельствуют данные торговой площадки. По состоянию на 12:01 по мск доллар стоил 74,07 руб. Курс евро также растет по отношению к рублю, по состоянию на 12:07 по мск курс рос до 83,46 руб., свидетельствуют данные торгов. 

Российский рынок акций падает, индекс Мосбиржи снижается на 1,8% к закрытию торгов 19 ноября, свидетельствуют данные торгов. На 12:10 по мск индекс снизился до 3944,23 п. Индекс РТС также снижается на 2,47% на 12:11 по мск — до 1680,7 п.

Сегодня в ходе торгов снижается стоимость январского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 0,09% — до $78,82 за баррель. Январский фьючерс на WTI дорожал на 0,08% и торгуется на уровне $76 за баррель.

19 ноября были представлены данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств. В них говорилось, что чистый отток средств из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 17 ноября составил $50 млн против оттока в $10 млн неделей ранее. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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