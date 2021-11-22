Курс доллара превысил 74 рубля впервые с конца августа

19 ноября были представлены данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств. В них говорилось, что чистый отток средств из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 17 ноября составил $50 млн против оттока в $10 млн неделей ранее.