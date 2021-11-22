В России впервые с июля зафиксировали годовое падение автокредитования

Несмотря на отрицательную динамику, за 10 месяцев 2021 г. банки выдали россиянам больше автокредитов, чем за весь 2020 г., и почти столько же, сколько за 2019 г., заявил генеральный директор ОКБ Артур Александрович. Так, в январе-октябре граждане получили 698 600 ссуд на покупку машин, тогда как в прошлом году — 683 700, а в позапрошлом — 703 900. «Произошло это из-за быстрого роста цен на автомобили, что сделало их менее доступными для покупки на сбережения, а также из-за сложившейся практики автосалонов продавать дефицитные автомобили в кредит, а не за наличные средства», — пояснил Александрович.