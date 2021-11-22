В России впервые с июля зафиксировали годовое падение автокредитования
В октябре банки выдали россиянам около 65 300 автокредитов — на 6% меньше, чем в аналогичный месяц 2020 г., сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ; единственное учитывает данные Сбербанка). Годовое падение числа подобных ссуд, предоставленных населению, зафиксировано в стране впервые с июля этого года.
Во второй месяц лета граждане оформили около 73 000 ссуд на покупку машин, что на 3% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года. «Таким образом, в октябре было второе и самое крупное сокращение автокредитования в годовом выражении», — отмечается в исследовании ОКБ.
В месячном выражении автокредитование снизилось на 9%. Отрицательная месячная динамика наблюдалась и в сентябре: тогда банки выдали гражданам 71 400 автокредитов после 75 500 в августе.
Показатель октября — наименьший с февраля 2021 г. при том, что в зимние месяцы россияне традиционно оформляют меньше кредитов. Так, на протяжении семи предшествующих месяцев банки предоставляли клиентам не менее 70 000 автокредитов.
Несмотря на отрицательную динамику, за 10 месяцев 2021 г. банки выдали россиянам больше автокредитов, чем за весь 2020 г., и почти столько же, сколько за 2019 г., заявил генеральный директор ОКБ Артур Александрович. Так, в январе-октябре граждане получили 698 600 ссуд на покупку машин, тогда как в прошлом году — 683 700, а в позапрошлом — 703 900. «Произошло это из-за быстрого роста цен на автомобили, что сделало их менее доступными для покупки на сбережения, а также из-за сложившейся практики автосалонов продавать дефицитные автомобили в кредит, а не за наличные средства», — пояснил Александрович.
18 ноября аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в октябре в Европе продали 798 693 легковые машины — на 29,3% меньше, чем годовом ранее. Этот результат стал наихудшим для второго осеннего месяца за всю историю наблюдений. Такая динамика обусловлена продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства, заявили тогда аналитики.
Ранее банк ВТБ сообщил, что объем автокредитования в России по итогам первых 10 месяцев этого года составил 924 млрд руб. — в 1,5 раза больше, чем в сопоставимый период 2020 г. Таким образом, по итогам всего 2021 г. общая сумма оформленных гражданами ссуд на покупку машин может превысить 1 трлн руб., заявили аналитики кредитной организации.