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Финансы

В России впервые с июля зафиксировали годовое падение автокредитования

Ведомости

В октябре банки выдали россиянам около 65 300 автокредитов — на 6% меньше, чем в аналогичный месяц 2020 г., сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ; единственное учитывает данные Сбербанка). Годовое падение числа подобных ссуд, предоставленных населению, зафиксировано в стране впервые с июля этого года. 

Во второй месяц лета граждане оформили около 73 000 ссуд на покупку машин, что на 3% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года. «Таким образом, в октябре было второе и самое крупное сокращение автокредитования в годовом выражении», — отмечается в исследовании ОКБ. 

В месячном выражении автокредитование снизилось на 9%. Отрицательная месячная динамика наблюдалась и в сентябре: тогда банки выдали гражданам 71 400 автокредитов после 75 500 в августе.

Показатель октября — наименьший с февраля 2021 г. при том, что в зимние месяцы россияне традиционно оформляют меньше кредитов. Так, на протяжении семи предшествующих месяцев банки предоставляли клиентам не менее 70 000 автокредитов.

Несмотря на отрицательную динамику, за 10 месяцев 2021 г. банки выдали россиянам больше автокредитов, чем за весь 2020 г., и почти столько же, сколько за 2019 г., заявил генеральный директор ОКБ Артур Александрович. Так, в январе-октябре граждане получили 698 600 ссуд на покупку машин, тогда как в прошлом году — 683 700, а в позапрошлом — 703 900. «Произошло это из-за быстрого роста цен на автомобили, что сделало их менее доступными для покупки на сбережения, а также из-за сложившейся практики автосалонов продавать дефицитные автомобили в кредит, а не за наличные средства», — пояснил Александрович. 

18 ноября аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в октябре в Европе продали 798 693 легковые машины — на 29,3% меньше, чем годовом ранее. Этот результат стал наихудшим для второго осеннего месяца за всю историю наблюдений. Такая динамика обусловлена продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства, заявили тогда аналитики. 

Ранее банк ВТБ сообщил, что объем автокредитования в России по итогам первых 10 месяцев этого года составил 924 млрд руб. — в 1,5 раза больше, чем в сопоставимый период 2020 г. Таким образом, по итогам всего 2021 г. общая сумма оформленных гражданами ссуд на покупку машин может превысить 1 трлн руб., заявили аналитики кредитной организации. 

Ранее по теме: ВТБ спрогнозировал рост выдачи автокредитов выше 1 трлн рублей по итогам года

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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