Фондовые индексы США обновили исторические максимумы
Основные индексы американского фондового рынка достигли новых исторических рекордов. По состоянию на 20:30 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на максимуме до 35922,15 пункта. Позже он немного скорректировался и находился на отметке 35833,54.
Рекордного для себя уровня достиг индекс NASDAQ Composite — 16212,23 пункта. Впоследствии он заметно снизился, упав ниже уровня закрытия торгов в пятницу. Индекс широкого рынка S&P 500 также поставил новый рекорд в 4742,12 пункта. Сейчас он откатился к отметке 4 711.
Новые максимумы американских фондовых индексов были зафиксированы на фоне выдвижения Джерома Пауэлла на второй срок на должность главы ФРС США. Четырехлетний срок полномочий Пауэлла завершается в феврале 2022 г., сейчас его кандидатуру будет рассматривать верхняя палата Конгресса.
Руководство финрегулятора осенью столкнулось с резкой критикой со стороны американского парламента: годовая инфляция в октябре ускорилась до 6,2%, достигнув максимума с декабря 1990 г. При этом официальная политика ФРС с сентября 2020 г. заключалась в том, чтобы удержать инфляцию на уровне 2%.