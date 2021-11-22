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Финансы

Фондовые индексы США обновили исторические максимумы

Ведомости

Основные индексы американского фондового рынка достигли новых исторических рекордов. По состоянию на 20:30 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на максимуме до 35922,15 пункта. Позже он немного скорректировался и находился на отметке 35833,54.

Рекордного для себя уровня достиг индекс NASDAQ Composite — 16212,23 пункта. Впоследствии он заметно снизился, упав ниже уровня закрытия торгов в пятницу. Индекс широкого рынка S&P 500 также поставил новый рекорд в 4742,12 пункта. Сейчас он откатился к отметке 4 711.

Новые максимумы американских фондовых индексов были зафиксированы на фоне выдвижения Джерома Пауэлла на второй срок на должность главы ФРС США. Четырехлетний срок полномочий Пауэлла завершается в феврале 2022 г., сейчас его кандидатуру будет рассматривать верхняя палата Конгресса.

Руководство финрегулятора осенью столкнулось с резкой критикой со стороны американского парламента: годовая инфляция в октябре ускорилась до 6,2%, достигнув максимума с декабря 1990 г. При этом официальная политика ФРС с сентября 2020 г. заключалась в том, чтобы удержать инфляцию на уровне 2%. 

Ранее по теме: Байден выдвинул Джерома Пауэлла на второй срок на пост главы ФРС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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