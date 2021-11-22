Фондовые индексы США обновили исторические максимумы

Руководство финрегулятора осенью столкнулось с резкой критикой со стороны американского парламента: годовая инфляция в октябре ускорилась до 6,2%, достигнув максимума с декабря 1990 г. При этом официальная политика ФРС с сентября 2020 г. заключалась в том, чтобы удержать инфляцию на уровне 2%.