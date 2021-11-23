Fitch повысило прогнозы по мировым ценам на большинство металлов

В частности, средняя цена на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) в 2022-2024 гг. повышена с $2000 до $2500 за тонну, на медь с $7500 до $8500 за тонну в 2022 г., в 2023 г. с $6700 до $8000 за тонну, в 2024 г. с $6700 до $7500 за тонну. Цена на золото также повышена с $1500 до $1600 в 2022 г. за унцию, в 2023 г. с $1200 до $1400, в 2024 г. с $1200 до $1300. Прогноз по ценам на никель также увеличен: в 2022 г. ожидается на уровне $16 000 за тонну, в 2023-2025 гг. прогноз остается прежним на уровне $15 000 за тонну.