Fitch повысило прогнозы по мировым ценам на большинство металлов
Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз по мировым ценам на большинство металлов и горнодобывающей промышленности, следует из материалов агентства. Прогнозы по ценам повышены на те материалы, которые выигрывают от увеличения долгосрочного спроса из-за глобальной декарбонизации или краткосрочных дисбалансов спроса и предложения.
В частности, средняя цена на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) в 2022-2024 гг. повышена с $2000 до $2500 за тонну, на медь с $7500 до $8500 за тонну в 2022 г., в 2023 г. с $6700 до $8000 за тонну, в 2024 г. с $6700 до $7500 за тонну. Цена на золото также повышена с $1500 до $1600 в 2022 г. за унцию, в 2023 г. с $1200 до $1400, в 2024 г. с $1200 до $1300. Прогноз по ценам на никель также увеличен: в 2022 г. ожидается на уровне $16 000 за тонну, в 2023-2025 гг. прогноз остается прежним на уровне $15 000 за тонну.
Цены на медь повышены в краткосрочной и среднесрочной перспективе из-за высокого спроса, который поддерживается тенденциями к наращиванию производства автомобилей и возобновляемых источников энергии. «Запасы меди находятся на очень низком уровне. Мы ожидаем, что рынок меди останется в основном сбалансированным в среднесрочной перспективе, что поддержит цены. В то время как спрос растет, горнодобывающие компании сталкиваются с проблемами в получении экологических разрешений для новых проектов и сопротивлением местных сообществ, что снижает риски избыточного предложения», — прогнозирует агентство.
Прогноз по ценам на алюминий повышен «в связи с сильными рыночными факторами». «Сбои в подаче электроэнергии в Китае привели к сокращению производственных мощностей, что вместе с отложенным запуском и перезапуском привело к значительному дефициту в 2021 г., который, как мы ожидаем, сохранится в 2022 г. с жестким рыночным балансом в дальнейшем», — отметили в Fitch. Спрос на алюминий в среднесрочной и долгосрочной перспективе будет поддерживаться его применением в электрификации и переходе на энергоносители.
Повышение прогноза по ценам на золото отражают рост спроса из-за его инвестиционного статуса «тихой гавани», отметили в агентстве. «Хотя цена снизилась с момента пика пандемии из-за лучших перспектив экономического восстановления, мы предполагаем, что в долгосрочной перспективе цена восстановится на уровне $1300 за унцию», — прогнозируют аналитики.
Повышение прогноза по ценам на никель на 2022 г. обусловлено остаточным эффектом низких запасов и более высоких цен в 2021 г., объясняют в Fitch. «В это же время мы сохранили другие среднесрочные и долгосрочные прогнозы без изменений из-за рисков увеличения предложения из Индонезии, что потенциально может привести к небольшим излишкам на рынке», — пояснили в Fitch.
Помимо этого, Fitch снизило прогноз по ценам на железную руду на 2022 г. со $100 до $90 и одновременно увеличила на 2023-2024 гг. до $85 и $75 соответственно. «Мы ожидаем, что рынок железной руды будет более сбалансированным в 2022 г. после большого дефицита в 2021 г. Запасы выросли и, вероятно, останутся выше, чем в предыдущие два года, что будет способствовать сдерживанию цен в 2022 г. Однако рост затрат, включая судоходство, процентные ставки и соблюдение экологических требований снизят риски ухудшения ситуации в ближайшие годы», — отметили в Fitch.