Акции ОВК подешевели на 12% после дефолта по облигациям дочерней структуры
Акции Объединенной вагонной компании (ОВК) снижались на 11,7% в ходе торгов на Мосбирже 25 ноября, свидетельствуют данные торговой площадки. На минимуме в 12:13 по мск бумаги компании торговались на отметке 87,5 руб. за бумагу, однако затем снижение замедлилось. На 15:27 по мск стоимость акций составляла 93,9 руб. за бумагу.
Акции компании существенно подешевели после того, как дочерняя структура ОВК — «ОВК Финанс» — допустила технический дефолт по облигациям на 16,34 млрд руб., следует из раскрытия информации о компании. 24 ноября компания должна была выплатить инвесторам номинальную стоимость облигаций на сумму 15 млрд руб. и произвести выплату купона в размере 1,34 млрд руб.
В пресс-службе ОВК сообщили «Ведомостям», что у «ОВК Финанс» отсутствуют денежные средства для исполнения обязательств перед владельцами облигаций. «В настоящее время ведутся переговоры с держателями облигаций о сроках и вариантах урегулирования задолженности. Дефолт "ОВК Финанс" не создает риски для производственной деятельности ОВК и исполнения обязательств группы перед заказчиками и поставщиками», — считают в ОВК.
Дефолт был допущен по облигациям серии 01, которые были размещены «ОВК Финанс» в 2013 г. На 30 сентября основным владельцем ОВК является банк непрофильных активов «Траст» (27,78%), принадлежащий ЦБ. Еще 24,3% у банка «Открытие (также принадлежит ЦБ), долей в 9,3% владеет концерн «Уралвагонзавод», 15% у Эмиля Перумова, 23,6% акций находится в свободном обращении.
В пресс-службе «Траста» сообщили «Ведомостям», что банк в данный момент разрабатывает план антикризисных мер для урегулирования ситуации. ««Траст» приложит все усилия для дальнейшего развития актива. Также хотим отметить, что ситуация с техническим дефолтом «ОВК Финанс» никак не отразится на производственном процессе. Компания работала с высоким накопленным долгом на момент смены акционерного участия в 2019 году. Проводимые антикризисные меры с активом позволяют закрывать основные производственные потребности», — отметил представитель банка непрофильных активов.
19 июля рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг «ОВК Финанс» до уровня ruBB-, при этом изменило прогноз с негативного на стабильный. В своем обзоре «Эксперт РА» сообщало, что обязательства «ОВК Финанс» представлены двумя облигационными выпусками общим объемом 26 млрд руб., а компании, входящие в группу ОВК, являются поручителями и оферентами по облигационным выпускам «ОВК Финанс». При этом агентство негативно оценивало ликвидность всей группы «из-за большого объема краткосрочных кредитов и займов и затяжного генерирования отрицательных операционных денежных потоков», однако указывало на «умеренный фактор» в виде поддержки со стороны основных акционеров группы — «Траста» и банка «Открытие». «Выделение фактора поддержки обусловлено прецедентом оказания финансовой поддержки в прошлом, среди основных мер можно выделить: увеличение кредитной линии, рефинансирование, отсрочка уплаты по кредитам, регулярное предоставление писем о неприменении прав на досрочное истребование кредитов в связи с нарушением ковенантов», — отмечали в агентстве.
В 2020 г. ОВК построила 16 600 грузовых вагонов, что на 20% меньше показателя 2019 г. В 2021 г. ОВК планирует выпустить порядка 16 000 единиц, в 2022 г. — 19 000-19 500. Выручка компании в 2020 г. выросла на 23,5% до 79,6 млрд руб., чистый убыток составил 22 млрд руб.