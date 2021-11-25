Акции ОВК подешевели на 12% после дефолта по облигациям дочерней структуры

19 июля рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг «ОВК Финанс» до уровня ruBB-, при этом изменило прогноз с негативного на стабильный. В своем обзоре «Эксперт РА» сообщало, что обязательства «ОВК Финанс» представлены двумя облигационными выпусками общим объемом 26 млрд руб., а компании, входящие в группу ОВК, являются поручителями и оферентами по облигационным выпускам «ОВК Финанс». При этом агентство негативно оценивало ликвидность всей группы «из-за большого объема краткосрочных кредитов и займов и затяжного генерирования отрицательных операционных денежных потоков», однако указывало на «умеренный фактор» в виде поддержки со стороны основных акционеров группы — «Траста» и банка «Открытие». «Выделение фактора поддержки обусловлено прецедентом оказания финансовой поддержки в прошлом, среди основных мер можно выделить: увеличение кредитной линии, рефинансирование, отсрочка уплаты по кредитам, регулярное предоставление писем о неприменении прав на досрочное истребование кредитов в связи с нарушением ковенантов», — отмечали в агентстве.