ВТБ спрогнозировал рост рынка депозитов в России после двух лет снижения
В 2022 г. рынок депозитов в России вырастет на 6% впервые после двух лет снижения. Об этом сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе инвестиционного форума «Россия зовет».
По его словам, рост рынка депозитов будет обусловлен прежде всего увеличением приблизительно на 10% объема рублевых вкладов при снижении портфеля валютных депозитов. Продолжающейся дедолларизации портфеля будут способствовать высокие ставки по рублевым продуктам на фоне стабилизации курса национальной валюты, отметил он.
«Рост доли валюты будет наблюдаться только в сегменте средств до востребования, которые будут использоваться для расчетных целей. Драйвером привлечения средств частных клиентов в 2022 году будут вклады и инвестиционные инструменты, а значимость накопительных счетов будет постепенно снижаться», — приводит слова Печатникова пресс-служба ВТБ.
По прогнозам банка, всего на счетах в российских банках по итогам 2022 г. будет храниться порядка 14,5 трлн руб. Аналогичного объема впервые достигнет портфель инвестиционных вложений физлиц, увеличившись примерно на 30% по сравнению с итогами 2021 г., прогнозируют в кредитной организации. При этом темп прироста инвестпортфеля замедлится: к этому приведут высокие ставки по рублевым депозитам, сопоставимые с доходностью консервативных стратегий, считают в ВТБ.
Большинство банкиров ожидают прохождения пика доходности вкладов в конце этого – начале следующего года, но то, как сильно и когда ставки пойдут вниз, будет зависеть от темпов снижения ключевой ставки ЦБ. Об этом в конце ноября говорили «Ведомостям» представители восьми банков из топ-30 по размеру средств граждан. Часть банков ожидают, что вклады удержат доходность под 9% к концу 2022 г., часть – что она будет едва выше 6% к концу следующего года.
Самая высокая оценка пика стоимости привлечения денег граждан у ВТБ, Совкомбанка, Дом.РФ и банка «Зенит» – там спрогнозировали, что среднерыночное значение ставок на пике может быть от 8,3 до 9,5% годовых. Максимальные ставки вкладов по рынку в конце этого года – начале следующего будут в диапазоне 8,5–9%, говорил начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин. В конце 2022 г. средняя максимальная ставка по рынку, по оценкам ВТБ, составит не более 7–7,5% годовых, добавлял он.
С марта, когда ЦБ впервые с 2018 г. поднял ключевую ставку, она выросла на 3,25 п. п. до 7,5% годовых. За это же время максимальная доходность по вкладам в топ-10 банков по размеру привлечения депозитов физлиц увеличилась на 2,6 п. п. – с 4,57 до 7,16% годовых. Ранее Банк России впервые зафиксировал приток средств на срочные вклады граждан в августе – депозиты приросли на 103 млрд руб., тренд на рост продолжился в сентябре – еще 99 млрд руб.