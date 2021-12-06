РБК узнал о планах ЦБ установить обязательную сумму возврата жертвам мошенников

Представитель регулятора сообщил изданию, что ЦБ провел первый раунд консультаций с участниками рынка, по итогам которого получил много предложений и уточняющих вопросов. По результатам обсуждения будет подготовлена новая редакция законопроекта и пройдет еще один раунд обсуждения. Говорить о конкретных мерах и инструментах пока рано, добавили в ЦБ.