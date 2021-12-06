РБК узнал о планах ЦБ установить обязательную сумму возврата жертвам мошенников
Центробанк планирует установить сумму, которые банки должны будут возвращать жертвам мошенников — физлицам — в упрощенном порядке, сообщил РБК со ссылкой на материалы ЦБ о планах изменений в закон «О национальной платежной системе», которые были разосланы участникам банковского рынка от имени директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова. Подлинность материалов подтвердили три источника на финансовом рынке, получение документа подтвердили представители Росбанка и Альфа-банка.
Банк России предложил ввести упрощенный порядок возврата денег россиянам, которые стали жертвами мошенников, в размере, который установит ЦБ. Для возврата денег пострадавший должен будет сообщить банку о факте мошенничества не позднее следующего дня после получения уведомления о проведенной операции. Точная методика расчета суммы не раскрывается. Также регулятор предложил значительно изменить процедуру подтверждения операции, если банк видит признаки мошенничества: для этого предлагается дать банкам право списывать деньги через один-два дня, несмотря на согласие клиента.
ЦБ предложил обязать проверять операции на признаки мошенничества не только банк жертвы или компании, которые совершают перевод, но и банк получателя денег. В документе говорится, что банки смогут блокировать все расходные операции по счету получателя денег на основании информации о возбуждении уголовных дел.
Представитель регулятора сообщил изданию, что ЦБ провел первый раунд консультаций с участниками рынка, по итогам которого получил много предложений и уточняющих вопросов. По результатам обсуждения будет подготовлена новая редакция законопроекта и пройдет еще один раунд обсуждения. Говорить о конкретных мерах и инструментах пока рано, добавили в ЦБ.