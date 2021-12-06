«Сбер» поднял возраст заемщиков на момент окончания ипотеки до 75 лет
«Сбер» увеличил возраст заемщиков на момент окончания выплаты по ипотеке до 75 лет, сообщили в пресс-службе банка. Ранее максимальный возраст заемщика составлял 65 лет.
«Ипотеку по программе "Жилищный кредит по двум документам" в "Сбере" могут получить клиенты, которым на момент завершения срока выплат по кредиту — до 75 лет», — говорится в сообщении. В нем уточняется, что максимальный срок кредитования по программе составляет 30 лет. Минимальный первоначальный взнос составляет 20%, ставка — от 5% годовых.
Кроме того, банк отменил требование о наличии обязательного штампа постоянной регистрации при подаче заявки, у заемщика может быть и временная регистрация, отметили в банке.
Сегодня «Сбер» повысил минимальную ставку по ипотеке на новостройки на 0,5 п. п. до 9,3%. Ставка действует для зарплатных клиентов банка при оформлении страхования жизни и здоровья и регистрации сделки онлайн. Базовая ставка увеличилась аналогичным образом — до 10,6% годовых. Минимальная ставка по ипотеке на вторичную недвижимость выросла на 0,6 п. п. до 9,3%. Чтобы получить ее, помимо уже упомянутых условий, нужно оформить сделку через «Домклик». Базовая ставка по программе достигла 10,9%. Ставка рефинансирования увеличилась с 8,6 до 9,6%.
В то же время Сбербанк объявил о снижении ставки по программе «Господдержка 2020», которая позволяет взять кредит на сумму до 3 млн руб. на покупку жилья в новостройке. Теперь она составляет минимум 5,85% — на 0,4 п. п. меньше, чем ранее. Базовая ставка по программе с сегодняшнего дня находится на уровне 6,25% при допустимом условиями максимуме в 7%. Согласно условиям программы, максимальная сумма кредита – 3 млн руб., минимальный первоначальный взнос – от 15% стоимости жилья.