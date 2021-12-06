«Сбер» поднял возраст заемщиков на момент окончания ипотеки до 75 лет

Сегодня «Сбер» повысил минимальную ставку по ипотеке на новостройки на 0,5 п. п. до 9,3%. Ставка действует для зарплатных клиентов банка при оформлении страхования жизни и здоровья и регистрации сделки онлайн. Базовая ставка увеличилась аналогичным образом — до 10,6% годовых. Минимальная ставка по ипотеке на вторичную недвижимость выросла на 0,6 п. п. до 9,3%. Чтобы получить ее, помимо уже упомянутых условий, нужно оформить сделку через «Домклик». Базовая ставка по программе достигла 10,9%. Ставка рефинансирования увеличилась с 8,6 до 9,6%.