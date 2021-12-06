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Финансы

«Сбер» поднял возраст заемщиков на момент окончания ипотеки до 75 лет

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«Сбер» увеличил возраст заемщиков на момент окончания выплаты по ипотеке до 75 лет, сообщили в пресс-службе банка. Ранее максимальный возраст заемщика составлял 65 лет. 

«Ипотеку по программе "Жилищный кредит по двум документам" в "Сбере" могут получить клиенты, которым на момент завершения срока выплат по кредиту — до 75 лет», — говорится в сообщении. В нем уточняется, что максимальный срок кредитования по программе составляет 30 лет. Минимальный первоначальный взнос составляет 20%, ставка — от 5% годовых.

Кроме того, банк отменил требование о наличии обязательного штампа постоянной регистрации при подаче заявки, у заемщика может быть и временная регистрация, отметили в банке. 

Сегодня «Сбер» повысил минимальную ставку по ипотеке на новостройки на 0,5 п. п. до 9,3%. Ставка действует для зарплатных клиентов банка при оформлении страхования жизни и здоровья и регистрации сделки онлайн. Базовая ставка увеличилась аналогичным образом — до 10,6% годовых. Минимальная ставка по ипотеке на вторичную недвижимость выросла на 0,6 п. п. до 9,3%. Чтобы получить ее, помимо уже упомянутых условий, нужно оформить сделку через «Домклик». Базовая ставка по программе достигла 10,9%. Ставка рефинансирования увеличилась с 8,6 до 9,6%.

В то же время Сбербанк объявил о снижении ставки по программе «Господдержка 2020», которая позволяет взять кредит на сумму до 3 млн руб. на покупку жилья в новостройке. Теперь она составляет минимум 5,85% — на 0,4 п. п. меньше, чем ранее. Базовая ставка по программе с сегодняшнего дня находится на уровне 6,25% при допустимом условиями максимуме в 7%. Согласно условиям программы, максимальная сумма кредита – 3 млн руб., минимальный первоначальный взнос – от 15% стоимости жилья.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных