Греф назвал текущую ключевую ставку недостаточной для борьбы с инфляцией

С марта регулятор шесть раз повышал ключевую ставку. Если в начале весны она находилась на минимальном за всю историю уровне в 4,25% годовых, то за семь месяцев выросла на 3,25 п. п. На том же уровне, что сейчас, ключевая ставка последний раз находилась в июле 2019 г.