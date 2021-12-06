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Финансы

Греф назвал текущую ключевую ставку недостаточной для борьбы с инфляцией

Ведомости

Ключевая ставка в 7,5% годовых на сегодняшней день низка для того, чтобы побороть высокую инфляцию, заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24».

«Сегодняшняя ставка 7,5% против инфляции в конце ноября 8,3%, она, конечно, еще низковата, поэтому вероятнее всего, что Центральный банк будет повышать ставку дальше», — сказал он.

По оценкам Сбербанка, регулятор может поднять ключевую ставку до 8,5% годовых. Греф подчеркнул, что он «оптимист» и верит в то, что повышение на 1 п. п. станет последним. 

Ключевую ставку могут увеличивать до тех пор, пока инфляция не начнет снижаться — до второй половины следующего года, отметил Греф. После этого темпы роста потребительских цен должны начать возвращаться к цели в 4%. «И я надеюсь, что ставка ЦБ в конце года будет снижена», — резюмировал глава Сбербанка.

С марта регулятор шесть раз повышал ключевую ставку. Если в начале весны она находилась на минимальном за всю историю уровне в 4,25% годовых, то за семь месяцев выросла на 3,25 п. п. На том же уровне, что сейчас, ключевая ставка последний раз находилась в июле 2019 г.

Следующее заседание совета директоров ЦБ запланировано на 17 декабря. 30 ноября на инвестиционном форуме «Россия зовет!» председатель регулятора Эльвира Набиуллина назвала «маловероятным сценарием» сохранение показателя на текущем уровне. Скорее всего, ЦБ еще раз повысит ставку, добавила она. Максимальный рассматриваемый шаг может составить 1 п. п.

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция к 29 ноября достигла 8,38% при цели в 4%. По прогнозу ЦБ, по итогам 2021 г. она составит 7,4–7,9% и вернется к цели лишь во второй половине 2022 г. Минэкономразвития ожидает, что показатель сложится на уровне 7,4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных