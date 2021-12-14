ФАС предложила изменить правила выбора страховщика при оформлении кредита

В ФАС пояснили изданию, что инициатива исключит навязывание банками определенных страховщиков и предоставление неточной информации о возможности купить полис у другой компании. Документ скоро отправят на межведомственное согласование. В проекте постановления будет установлен минимально допустимый кредитный рейтинг, и банки смогут понизить порог, но не повысить его. Для заключения кредитного договора нужен страховщик с нужным рейтингом или выше него.