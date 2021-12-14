ФАС предложила изменить правила выбора страховщика при оформлении кредита
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проект постановления правительства, в котором предлагается обязать банки предоставлять заемщикам возможность самостоятельно выбирать страховую компанию при оформлении займа, а также менять ее после оформления без ухудшения условий кредита. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на документ. Ведомство подтвердило разработку документа.
Согласно документу, россияне смогут самостоятельно выбирать страховую компанию и менять ее без ухудшения условий кредита. Для этого страховщик должен иметь определенный рейтинг в одном из российских агентств — «Эксперт РА», АКРА, НКР или НРА. При рефинансировании кредита клиентам не нужно будет покупать новый полис, если рейтинг страховой компании будет достаточно высоким.
Также банки не смогут давать какие-либо преимущества заемщику при покупке полиса у определенной страховой компании, если такие же условия не распространяются на другие компании, соответствующие требованиям по рейтингу. Сейчас кредитные организации не всегда соблюдают такие условия, пишут «Известия».
В ФАС пояснили изданию, что инициатива исключит навязывание банками определенных страховщиков и предоставление неточной информации о возможности купить полис у другой компании. Документ скоро отправят на межведомственное согласование. В проекте постановления будет установлен минимально допустимый кредитный рейтинг, и банки смогут понизить порог, но не повысить его. Для заключения кредитного договора нужен страховщик с нужным рейтингом или выше него.
В ведомстве отметили, что новые правила значительно упростят для россиян выбор страховщика и обеспечат баланс интересов участников. Такие правила будут действовать и для договоров коллективного страхования, которые могут покрывать, например, риски утраты трудоспособности, потери источника дохода, мошенничества и т.д. В ЦБ не ответили на запрос издания.