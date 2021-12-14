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Финансы

ФАС предложила изменить правила выбора страховщика при оформлении кредита

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проект постановления правительства, в котором предлагается обязать банки предоставлять заемщикам возможность самостоятельно выбирать страховую компанию при оформлении займа, а также менять ее после оформления без ухудшения условий кредита. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на документ. Ведомство подтвердило разработку документа. 

Согласно документу, россияне смогут самостоятельно выбирать страховую компанию и менять ее без ухудшения условий кредита. Для этого страховщик должен иметь определенный рейтинг в одном из российских агентств — «Эксперт РА», АКРА, НКР или НРА. При рефинансировании кредита клиентам не нужно будет покупать новый полис, если рейтинг страховой компании будет достаточно высоким. 

Также банки не смогут давать какие-либо преимущества заемщику при покупке полиса у определенной страховой компании, если такие же условия не распространяются на другие компании, соответствующие требованиям по рейтингу. Сейчас кредитные организации не всегда соблюдают такие условия, пишут «Известия».

В ФАС пояснили изданию, что инициатива исключит навязывание банками определенных страховщиков и предоставление неточной информации о возможности купить полис у другой компании. Документ скоро отправят на межведомственное согласование. В проекте постановления будет установлен минимально допустимый кредитный рейтинг, и банки смогут понизить порог, но не повысить его. Для заключения кредитного договора нужен страховщик с нужным рейтингом или выше него. 

В ведомстве отметили, что новые правила значительно упростят для россиян выбор страховщика и обеспечат баланс интересов участников. Такие правила будут действовать и для договоров коллективного страхования, которые могут покрывать, например, риски утраты трудоспособности, потери источника дохода, мошенничества и т.д. В ЦБ не ответили на запрос издания. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных