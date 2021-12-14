Индекс Мосбиржи опускался до минимума с февраля

«Интерфакс» со ссылкой на аналитиков «Интерфакс-ЦЭА» сообщает, что снижение российских акций в начале торгов во вторник связано в том числе с низкой ликвидностью рынка с учетом более раннего начала торгов на Мосбирже (с 7:00 по мск). В это время многие крупные участники рынка еще активно не торгуют. Свою негативную роль могло сыграть и принудительное закрытие позиций ряда участников рынка в связи с наступлением «маржин-колов».