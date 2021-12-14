Индекс Мосбиржи опускался до минимума с февраля
Индекс Мосбиржи во вторник, 14 декабря, достигал минимального значения с конца февраля, продолжив наметившееся накануне падение, свидетельствуют данные торгов.
Спустя 20 минут после открытия премаркета индекс падал более чем на 6,5%, до 3352,53 пункта, однако к 11:49 мск полностью отыграл падение и вырос до 3611,92 пункта (-0,19 % к закрытию предыдущей сессии). Долларовый индекс РТС на минимуме просел до 1514,57 пункта, но затем скорректировался до уровня предыдущего закрытия — 1548,80.
Днем ранее, 13 декабря, индекс Мосбиржи обвалился на 3,77% и достиг отметки ниже 3700 пунктов впервые с 20 июля.
«Интерфакс» со ссылкой на аналитиков «Интерфакс-ЦЭА» сообщает, что снижение российских акций в начале торгов во вторник связано в том числе с низкой ликвидностью рынка с учетом более раннего начала торгов на Мосбирже (с 7:00 по мск). В это время многие крупные участники рынка еще активно не торгуют. Свою негативную роль могло сыграть и принудительное закрытие позиций ряда участников рынка в связи с наступлением «маржин-колов».
Нефть вчера также дешевела. На момент закрытия 13 декабря стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $74,39 за баррель (-1,02%). Во вторник утром цена на нефть опускалась до $73,84 за баррель, однако к 11:52 по мск росла до $74,95 за баррель (+0,75%).