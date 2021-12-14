Мосбиржа проанализирует падение индексов на утренних торгах
Московская биржа проведет анализ резкого падения фондовых индексов в ходе торгов утром 14 декабря, сообщил журналистам директор департамента акций торговой площадки Борис Блохин, передает «Прайм».
«Мы провели анализ и проведем детальнейший анализ утренних торгов сегодня, будем обсуждать с участниками саму суть утренних торгов. Возможны дополнительные меры для поддержки ликвидности», — сказал он.
В пресс-службе Московской биржи заявили, что активность на сегодняшних ранних торгах на рынке акций оказалась «существенно выше средних показателей даже для основной сессии», объем торгов составил свыше 40 млрд руб. — это более трети среднедневного объема, отмечал представитель торговой площадки.
Такие высокие обороты оказали давление на рынок в целом, отмечали в пресс-службе, добавив, что у Мосбиржи предусмотрены несколько уровней обеспечения и защиты ликвидности.
Утром 14 декабря индекс Мосбиржи достигал минимального значения с конца февраля. Спустя 20 минут после открытия премаркета индекс падал более чем на 6,5%, до 3352,53 пункта, однако к 11:49 мск полностью отыграл падение и вырос до 3611,92 пункта (-0,19 % к закрытию предыдущей сессии). Долларовый индекс РТС на минимуме просел до 1514,57 пункта, но затем скорректировался до уровня предыдущего закрытия — 1548,80.
Днем ранее, 13 декабря, индекс Мосбиржи упал на 3,77% и достиг отметки ниже 3700 пунктов впервые с 20 июля. «Интерфакс» со ссылкой на аналитиков «Интерфакс-ЦЭА» сообщал, что снижение российских акций в начале торгов во вторник связано в том числе с низкой ликвидностью рынка с учетом более раннего начала торгов на Мосбирже (с 7:00 по мск). В это время многие крупные участники рынка еще активно не торгуют. Свою негативную роль могло сыграть и принудительное закрытие позиций ряда участников рынка в связи с наступлением «маржин-колов».