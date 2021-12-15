Госдума разрешила использовать водительские права для идентификации
В Госдуме в третьем, заключительном чтении приняли закон, который позволяет упростить процедуру идентификации клиентов финансовых и других организаций. Отныне банки могут провести эту процедуру в упрощенном виде с использованием водительского удостоверения.
Согласно закону, упрощенная процедура допускает использование водительских прав для удостоверения личности, их номер указывается в дополнение к паспортным данным, которые остаются основным средством идентификации. Ранее для этих целей использовались ИНН или СНИЛС.
Помимо этого закон предусматривает повышение суммы лимитов по отдельным операциям, в отношении которых идентификация клиента не проводится в соответствии с антиотмывочным законодательством. Размер страховых премий, которые выплачиваются физическими лицами страховщикам по договорам ОСАГО и каско без проведения обязательной идентификации клиентов, увеличен с 15 000 до 40 000 руб.