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Финансы

Госдума разрешила использовать водительские права для идентификации

Ведомости

В Госдуме в третьем, заключительном чтении приняли закон, который позволяет упростить процедуру идентификации клиентов финансовых и других организаций. Отныне банки могут провести эту процедуру в упрощенном виде с использованием водительского удостоверения.

Согласно закону, упрощенная процедура допускает использование водительских прав для удостоверения личности, их номер указывается в дополнение к паспортным данным, которые остаются основным средством идентификации. Ранее для этих целей использовались ИНН или СНИЛС.

Помимо этого закон предусматривает повышение суммы лимитов по отдельным операциям, в отношении которых идентификация клиента не проводится в соответствии с антиотмывочным законодательством. Размер страховых премий, которые выплачиваются физическими лицами страховщикам по договорам ОСАГО и каско без проведения обязательной идентификации клиентов, увеличен с 15 000 до 40 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных