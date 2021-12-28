Набиуллина опровергла сообщение о планах ЦБ собирать данные о переводах физлиц

Представитель ЦБ объяснил изданию, что такая форма отчетности вводится, чтобы оптимизировать предоставление банками информации и получать актуальные данные о платежных услугах. На основе этой информации ЦБ будет анализировать рынок в целом по стране и по регионам, чтобы иметь статистику.