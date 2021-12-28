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Финансы

Набиуллина опровергла сообщение о планах ЦБ собирать данные о переводах физлиц

Ведомости

Центробанк не планирует собирать данные о денежных переводах физлиц и не собирается тотально контролировать платежи людей и малого бизнеса, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в эфире телеканала «Россия 1».

«Банк России не планирует собирать данные о переводах физических лиц. Мы работаем сейчас с некоторыми банками, в которых выявляется риск использования их платформ для платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, финансовых пирамид, чтобы банки эффективно могли выстраивать здесь работу», — заявила Набиуллина (цитата по ТАСС).

Накануне РБК сообщил со ссылкой на три источника на платежном рынке, что ЦБ отправил банкам новую форму отчетности о денежных переводах между физлицами, согласно которой Банк России будет запрашивать информацию о таких транзакциях, в том числе персональные данные отправителей и получателей переводов.

Представитель ЦБ объяснил изданию, что такая форма отчетности вводится, чтобы оптимизировать предоставление банками информации и получать актуальные данные о платежных услугах. На основе этой информации ЦБ будет анализировать рынок в целом по стране и по регионам, чтобы иметь статистику.

Затем пресс-служба регулятора сообщила, что ЦБ не будет вводить новую форму отчетности для банков: Центробанк будет собирать обезличенную информацию при риске использования банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.

Ранее по теме: ЦБ опроверг информацию о планах усилить контроль за переводами физлиц

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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