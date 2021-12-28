Набиуллина опровергла сообщение о планах ЦБ собирать данные о переводах физлиц
Центробанк не планирует собирать данные о денежных переводах физлиц и не собирается тотально контролировать платежи людей и малого бизнеса, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в эфире телеканала «Россия 1».
«Банк России не планирует собирать данные о переводах физических лиц. Мы работаем сейчас с некоторыми банками, в которых выявляется риск использования их платформ для платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, финансовых пирамид, чтобы банки эффективно могли выстраивать здесь работу», — заявила Набиуллина (цитата по ТАСС).
Накануне РБК сообщил со ссылкой на три источника на платежном рынке, что ЦБ отправил банкам новую форму отчетности о денежных переводах между физлицами, согласно которой Банк России будет запрашивать информацию о таких транзакциях, в том числе персональные данные отправителей и получателей переводов.
Представитель ЦБ объяснил изданию, что такая форма отчетности вводится, чтобы оптимизировать предоставление банками информации и получать актуальные данные о платежных услугах. На основе этой информации ЦБ будет анализировать рынок в целом по стране и по регионам, чтобы иметь статистику.
Затем пресс-служба регулятора сообщила, что ЦБ не будет вводить новую форму отчетности для банков: Центробанк будет собирать обезличенную информацию при риске использования банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.