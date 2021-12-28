ЦБ зафиксировал рост доли долгосрочных займов в России до рекордного уровня
Доля долгосрочных микрозаймов (превышают 30 000 руб. и выдаются более чем на 30 дней) в портфеле микрофинансовых организаций (МФО) России по итогам III квартала текущего года достигла исторически рекордных 55%, говорится в «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов» Центробанка. При этом общий объем микрозаймов достиг 305 млрд руб., увеличившись на 6% в квартальном выражении и на 35% — в годовом.
В то же время до 36% сократилась доля краткосрочных займов. Теперь она находится на уровне конца 2019 г., отметил ЦБ.
По данным регулятора, средний чек микрозайма в России в III квартале составил примерно 13 200 руб. после 12 100 руб. во II квартале. Так, размер краткосрочного микрозайма достиг 8500 руб. после 8100 руб., долгосрочного — 25 000 после 18 900 руб. Подобную динамику регулятор объяснил высокими темпами роста потребительских цен в России: по данным Росстата, годовая инфляция в ноябре составила рекордные с января 2016 г. 8,4% при цели ЦБ в 4%.
Доля просроченных более чем на 90 дней микрозаймов увеличилась на 0,6 п. п. по сравнению со II кварталом — до 35,6%. Однако в годовом выражении показатель снизился, так как в III квартале 2020 г. он составлял 37,6%. Доля просроченных на 1-90 дней ссуд уменьшилась на 1 п. п. в квартальном выражении до 12%, но в III квартале 2020 г. она была 9%. Как объяснили в ЦБ, это свидетельствует о том, что МФО перестали ослаблять свои требования к заемщикам.
В пресс-службе регулятора отметили, что «планируемое законодательное снижение предельной стоимости кредита с 1 до 0,8% в день и сокращение максимального размера выплат будут стимулировать МФО переходить из наиболее рискового краткосрочного кредитования в долгосрочное». При этом большую часть ссуд организации сейчас предпочитают выдавать онлайн.
В конце ноября в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому предельная ежедневная ставка по потребительскому кредиту может быть снижена с текущего 1 до 0,8%, а максимальное значение полной стоимости кредита (ПСК) не должно не превышать 292% годовых вместо текущих 365%. Также законодатели предложили ограничить максимальный размер переплаты по процентам, неустойке, штрафам и платежам за дополнительные услуги для займов до года с 1,5 размера ссуды до 1,3.