ЦБ зафиксировал рост доли долгосрочных займов в России до рекордного уровня

Доля просроченных более чем на 90 дней микрозаймов увеличилась на 0,6 п. п. по сравнению со II кварталом — до 35,6%. Однако в годовом выражении показатель снизился, так как в III квартале 2020 г. он составлял 37,6%. Доля просроченных на 1-90 дней ссуд уменьшилась на 1 п. п. в квартальном выражении до 12%, но в III квартале 2020 г. она была 9%. Как объяснили в ЦБ, это свидетельствует о том, что МФО перестали ослаблять свои требования к заемщикам.