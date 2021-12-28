Finexpertiza сравнила доходность вложений в акции и криптовалюты в 2021 году

Вторым по прибыльности активом стали новостройки, которые дорожали со второй половины 2020 г. на фоне низкой ключевой ставки (сейчас ее уже повысили до 8,5% годовых) и льготной ипотечной программы «Господдержка 2020» (условия изменили с 1 июля 2021 г.). По данным Дом.РФ, на которые ссылается Finexpertiza, цена квадратного метра строящегося жилья в России за год увеличилась примерно на 33%. То есть, купив новостройку в начале 2021 г., в конце можно было получить после уплаты налога прибыль в 28 700 руб. с каждых вложенных 100 000 руб. (если недвижимость была приобретена не в ипотеку). Эксперты отметили, что в действительности прибыль могла оказаться еще больше, так как, кроме среднего по рынку удорожания новостроек, стоимость конкретной квартиры растет по мере приближения срока завершения строительства дома.