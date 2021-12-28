Finexpertiza сравнила доходность вложений в акции и криптовалюты в 2021 году
Аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza сравнили доходность вложений в акции и криптовалюты в 2021 г. Эксперты посчитали, какой доход в рублях можно было получить к 24 декабря 2021 г., если вложить в определенный актив 100 000 руб. Эксперты основывались на консервативной стратегии инвестирования, которая не предполагает спекуляций на разнице котировок.
Покупка биткойна стала самой прибыльной для россиян в этом году, говорится в исследовании компании. За год биткойн подорожал на 75,4%, заявили в Finexpertiza. По данным Coinmarketcap, на открытии торгов 1 января криптовалюта стоила почти $28 924, тогда как 24 декабря — $50 839. Таким образом, вложив в биткойн 100 000 руб., можно было к концу 2021 г. получить с него 65 600 руб. прибыли после уплаты подоходного налога в 13%.
Вторым по прибыльности активом стали новостройки, которые дорожали со второй половины 2020 г. на фоне низкой ключевой ставки (сейчас ее уже повысили до 8,5% годовых) и льготной ипотечной программы «Господдержка 2020» (условия изменили с 1 июля 2021 г.). По данным Дом.РФ, на которые ссылается Finexpertiza, цена квадратного метра строящегося жилья в России за год увеличилась примерно на 33%. То есть, купив новостройку в начале 2021 г., в конце можно было получить после уплаты налога прибыль в 28 700 руб. с каждых вложенных 100 000 руб. (если недвижимость была приобретена не в ипотеку). Эксперты отметили, что в действительности прибыль могла оказаться еще больше, так как, кроме среднего по рынку удорожания новостроек, стоимость конкретной квартиры растет по мере приближения срока завершения строительства дома.
Третье и четвертое место рейтинга заняли американские и российские акции. Инвестировав 100 000 руб. в бумаги из списка S&P 500, к концу года можно было получить доходность в 29,5%, то есть прибыль примерно в 25 700 руб. после уплаты НДФЛ. Та же сумма, направленная в российские акции (индекс Мосбиржи), принесла бы 18,9% доходности, или 16 500 руб. за вычетом налога.
Наименьшую прибыль инвесторам принесли рублевые вклады. На фоне низкой ключевой ставки, которая до 19 марта составляла 4,25% годовых, максимальная ставка по депозитам в крупнейших банках была на уровне примерно в 4,5% годовых, утверждают аналитики. Таким образом, со 100 000 руб. можно было заработать лишь 4500 руб.
Эксперты добавили, что курс доллара к концу 2021 г. вернулся к своим январским значениям, поэтому рублевая доходность с вложений в американскую валюту оказалась нулевой. Инвестиции на 100 000 руб. в корпоративные облигации привели к потерям 700 руб., в ОФЗ — 5100 руб., в золото — 5800 руб., евро — 7800 руб.