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Самые успешные и провальные IPO в 2020–2021 годах

Что ждет рынок акционерного капитала на ближайший год
Инга Сангалова
Андрей Гордеев / Ведомости

Российский рынок IPO (Initial Public Offering, первичное размещение акций) в пандемию сумел оправиться от последствий санкций: с тех пор как их начали против России вводить США и Евросоюз, интерес западных инвесторов к отечественным компаниям стал падать. Снизилась активность и на рынке IPO: в 2013 г. публичными стали шесть компаний, в 2014 г. – уже две, а в 2018 г., к примеру, и вовсе ни одной.

В 2020 г. глобальный ажиотаж IPO подстегнул к публичным размещениям и российский бизнес. Три компании – «Совкомфлот», ГК «Самолет», Ozon – сумели привлечь в том году $1,9 млрд, отмечает руководитель управления по организации сделок на рынке капитала «Тинькофф инвестиций» Антон Мальков. Но в 2020 г. на Московской бирже появилось втрое больше новых эмитентов – к трем компаниям, которые впервые разместили свои акции, добавилось еще шесть эмитентов, которые уже торговались на зарубежных площадках. Это девелопер «Эталон», золотодобывающая компания «Петропавловск», один из лидеров российского IT-сектора – Mail.ru Group, агрегатор объявлений по поиску работы и сотрудников HeadHunter, грузоперевозчик Globaltrans и компания, предоставляющая частные медицинские услуги для женщин и детей, «Мать и дитя».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных