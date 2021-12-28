Самые успешные и провальные IPO в 2020–2021 годах

В 2020 г. глобальный ажиотаж IPO подстегнул к публичным размещениям и российский бизнес. Три компании – «Совкомфлот», ГК «Самолет», Ozon – сумели привлечь в том году $1,9 млрд, отмечает руководитель управления по организации сделок на рынке капитала «Тинькофф инвестиций» Антон Мальков. Но в 2020 г. на Московской бирже появилось втрое больше новых эмитентов – к трем компаниям, которые впервые разместили свои акции, добавилось еще шесть эмитентов, которые уже торговались на зарубежных площадках. Это девелопер «Эталон», золотодобывающая компания «Петропавловск», один из лидеров российского IT-сектора – Mail.ru Group, агрегатор объявлений по поиску работы и сотрудников HeadHunter, грузоперевозчик Globaltrans и компания, предоставляющая частные медицинские услуги для женщин и детей, «Мать и дитя».