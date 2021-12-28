Самые успешные и провальные IPO в 2020–2021 годах

Самые успешные и провальные IPO в 2020–2021 годахЧто ждет рынок акционерного капитала на ближайший год
Российский рынок IPO (Initial Public Offering, первичное размещение акций) в пандемию сумел оправиться от последствий санкций: с тех пор как их начали против России вводить США и Евросоюз, интерес западных инвесторов к отечественным компаниям стал падать. Снизилась активность и на рынке IPO: в 2013 г. публичными стали шесть компаний, в 2014 г. – уже две, а в 2018 г., к примеру, и вовсе ни одной.
В 2020 г. глобальный ажиотаж IPO подстегнул к публичным размещениям и российский бизнес. Три компании – «Совкомфлот», ГК «Самолет», Ozon – сумели привлечь в том году $1,9 млрд, отмечает руководитель управления по организации сделок на рынке капитала «Тинькофф инвестиций» Антон Мальков. Но в 2020 г. на Московской бирже появилось втрое больше новых эмитентов – к трем компаниям, которые впервые разместили свои акции, добавилось еще шесть эмитентов, которые уже торговались на зарубежных площадках. Это девелопер «Эталон», золотодобывающая компания «Петропавловск», один из лидеров российского IT-сектора – Mail.ru Group, агрегатор объявлений по поиску работы и сотрудников HeadHunter, грузоперевозчик Globaltrans и компания, предоставляющая частные медицинские услуги для женщин и детей, «Мать и дитя».