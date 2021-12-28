Fitch прогнозирует проблемы с ликвидностью у 12 застройщиков Китая

По данным Fitch, девелоперам с рейтингом «B» или ниже предстоит погасить долги по облигациям, причем объем этих выплат будет существенно выше объема текущего года. Рейтинг «B» означает, что существует существенный риск дефолта, но остается ограниченный запас прочности. По оценкам аналитиков Nomura, которых цитирует CNBC, китайским девелоперам предстоит погасить облигации на $19,8 млрд в первом квартале и $18,5 млрд во втором квартале 2022 г. Объем выплат, запланированный на первый квартал, почти вдвое превышает объем четвертого квартала текущего года, подчеркнули аналитики.