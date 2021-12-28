Fitch прогнозирует проблемы с ликвидностью у 12 застройщиков Китая
Около трети из 40 китайских застройщиков, которым были присвоены рейтинги Fitch, могут столкнуться с нехваткой денежных средств в случае падения продаж недвижимости на 30% в следующем году. Такой прогноз содержится в отчете рейтингового агентства.
При базовом сценарии Fitch прогнозирует падение продаж жилья в Китае на 15%. В таком случает дефицит денежных средств может возникнуть у 13% из 40 застройщиков, которые получили рейтинг, спрогнозировали в Fitch.
По данным Fitch, девелоперам с рейтингом «B» или ниже предстоит погасить долги по облигациям, причем объем этих выплат будет существенно выше объема текущего года. Рейтинг «B» означает, что существует существенный риск дефолта, но остается ограниченный запас прочности. По оценкам аналитиков Nomura, которых цитирует CNBC, китайским девелоперам предстоит погасить облигации на $19,8 млрд в первом квартале и $18,5 млрд во втором квартале 2022 г. Объем выплат, запланированный на первый квартал, почти вдвое превышает объем четвертого квартала текущего года, подчеркнули аналитики.
Fitch также указывает на появление «скрытого долга» публичных китайских девелоперов: в октябре агентство обнаружило его у девелопера Fantasia, который не раскрыл долг по корпоративным облигациям в своей финансовой отчетности.
«Появление «скрытого частного долга» усугубляет проблемы с ликвидностью, особенно для девелоперов с более низким рейтингом и большими предстоящими объемами погашения», — говорится в отчете Fitch. В агентстве добавили, что операционная среда для китайских застройщиков останется сложной и «существенное восстановление условий финансирования и доступа на рынок» произойдет не раньше второй половины 2022 г.
Сектор недвижимости Китая в последние месяцы столкнулся с долговым кризисом: у нескольких застройщиков выявили проблемы с ликвидностью, а один из крупнейших девелоперов China Evergrande Group 9 декабря не выполнил платеж по бондам на $645 млн. В результате Fitch Ratings снизило кредитный рейтинг компании и ее дочерних компаний до RD, или «ограниченный дефолт». Совокупный долг Evergrande превышает $300 млрд.
Текущие проблемы на китайском рынке недвижимости могут быть чреваты последствиями для американской экономики, предупредила ранее Федеральная резервная система (ФРС) США.
ФРС также указывала на высокий уровень задолженности китайских компаний и региональных властей, а также существенную долговую нагрузку на финансовый сектор, особенно в малых и средних банках. В этих условиях повышенное внимание китайских регуляторов к закредитованным организациям может вызвать проблемы у компаний с высокой долговой нагрузкой, особенно в секторе недвижимости.