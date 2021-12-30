Курс доллара превысил 75 рублей впервые с конца ноября
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже 30 декабря растет на 1,4% по отношению к закрытию предыдущей торговой сессии. По состоянию на 15:33 мск курс американской валюты составил 75,07 руб. Доллар превысил отметку в 75 руб. впервые с 30 ноября.
Курс евро к рублю также растет, на 15:34 по мск европейская валюта превысила 85 руб., что на 1,4% больше показателя закрытия предыдущей торговой сессии. В последний раз курс евро находился на данной отметке 30 ноября.
Курс рубля снижается на фоне небольшого падения стоимости фьючерсов на нефть. Так, февральский фьючерс нефти Brent в ходе торгов 30 декабря подешевел на 0,34% до $78,96, WTI снижается на 0,48% до $76,19, следует из данных Лондонской биржи ICE.