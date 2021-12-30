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Курс доллара превысил 75 рублей впервые с конца ноября

Ведомости

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже 30 декабря растет на 1,4% по отношению к закрытию предыдущей торговой сессии. По состоянию на 15:33 мск курс американской валюты составил 75,07 руб. Доллар превысил отметку в 75 руб. впервые с 30 ноября.

Курс евро к рублю также растет, на 15:34 по мск европейская валюта превысила 85 руб., что на 1,4% больше показателя закрытия предыдущей торговой сессии. В последний раз курс евро находился на данной отметке 30 ноября.

Курс рубля снижается на фоне небольшого падения стоимости фьючерсов на нефть. Так, февральский фьючерс нефти Brent в ходе торгов 30 декабря подешевел на 0,34% до $78,96, WTI снижается на 0,48% до $76,19, следует из данных Лондонской биржи ICE.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных