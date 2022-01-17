Путин поручил обеспечить доступность ипотеки на ИЖС

Ранее пресс-служба ВТБ сообщила о рекорде по выдаче ипотечных ссуд в России в 2021 г. Всего российские банки за прошедший год выдали таких займов на 5,69 трлн руб. против показателя в 4,3 трлн руб. годом ранее.