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Путин поручил обеспечить доступность ипотеки на ИЖС

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить доступность ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), следует из материалов на сайте Кремля, опубликованных по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Определить начиная с 2022 года целевые значения показателей, характеризующих долю ипотечных кредитов, предоставляемых для приобретения (создания) объектов индивидуального жилищного строительства, в общем объеме ипотечных кредитов, и обеспечить доступность таких кредитов для населения», — говорится в перечне поручений президента.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин, доклад о проделанной работе необходимо предоставить главе государства до 1 апреля 2022 г. и далее – один раз в полгода.

Ранее пресс-служба ВТБ сообщила о рекорде по выдаче ипотечных ссуд в России в 2021 г. Всего российские банки за прошедший год выдали таких займов на 5,69 трлн руб. против показателя в 4,3 трлн руб. годом ранее.

Ранее по теме: Объем выдачи ипотеки в 2021 году обновил рекорд

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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