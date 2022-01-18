Российские фондовые индексы возобновили снижение
Индекс Мосбиржи в ходе торгов 18 января снизился более чем на 4,5% и достиг 3394 пунктов, свидетельствуют данные площадки. На 15:34 по мск индекс снизился на 4,83% до 3388 пунктов, что является минимальным значением с 14 декабря прошлого года.
Долларовый индекс РТС падает более чем на 5%. На 15:35 мск его значение составило 1396 пунктов, что является минимальным показателем с 4 февраля 2021 г.
Индекс голубых фишек снижается почти на 5%, свидетельствуют данные торгов. На 15:38 мск его значение достигло 22 123,89 пункта.
«Это важный рубеж для многих трейдеров, так как считается, что он отделяет рынок от перехода в «медвежью» фазу. В конце прошлого года просадка индекса уже превышала 20%, однако это был эффект маржин-коллов в утреннюю сессию 14 декабря. Сейчас же наблюдается поступательное падение в течение нескольких сессий. Обороты торгов держатся на рекордно высоких уровнях», — говорится в обзоре.
Российский фондовый рынок падает на фоне геополитических новостей. Ранее сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. По их итогам Лавров заявил, что отношения России и Евросоюза во многом остаются заложниками антироссийской линии Брюсселя.
Помимо этого накануне вечером немецкая газета Das Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что США и Европейский союз отказались от планов по отключению России от SWIFT за «вторжение» на территорию Украины. Однако позже в Белом доме опровергли эту информацию.
В январе этого года в США представили новый пакет санкций против России в случае ее вторжения на Украину. Так называемый «Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022» предполагает в том числе введение запрета на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах, а также подразумевает санкции для SWIFT, если та «не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям», попавшим под ограничения.
Кроме того, 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал результаты встреч неудачными, а заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что США и НАТО не хотят прекращать расширение на восток. 13 января в Вене состоялось заседание постоянного совета ОБСЕ. Рябков заявил, что оснований для нового раунда переговоров с Вашингтоном пока не видит.