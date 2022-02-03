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Финансы

Международные резервы России за неделю сократились на $5,5 млрд

Ведомости

Объем международных резервов России за неделю сократился на $5,5 млрд и к 28 января упал до $634,1 млрд, сообщила пресс-служба Центробанка.

Это минимальный показатель почти за месяц — с 7 января. При этом снижение стало самым сильным с ноября прошлого года: ранее, с 19 по 26 ноября, объем резервов упал на $6,5 млрд — до $619,8 млрд, Тогда ЦБ связал это с отрицательной валютной переоценкой.

Аналогичным образом регулятор объяснил и динамику последней наблюдаемой недели. В сообщении ЦБ говорится, что объем резервов снизился на 0,9% «под воздействием отрицательной переоценки, частично скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Ранее, 21 января, показатель обновил исторический максимум, достигнув $639,5 млрд руб. Однако 24 января курс рубля стал резко падать на фоне обострения опасений участников рынка по поводу потенциального вторжения России на Украину. О вероятности такого сценария, в частности, стали активно говорить западные политики, преимущественно в Вашингтоне. Они отмечали, что нападение на республику повлечет жесткие санкции для России, в том числе в финансовой отрасли.

На фоне резкого ослабления рубля ЦБ 24 января приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила. При этом Москва в очередной раз исключила наличие планов по вторжению на Украину. Кроме того, президент республики Владимир Зеленский высказался об отсутствии эскалации в настоящий момент. На фоне этого рубль, который 26 января упал до рекордных со 2 ноября 2020 г. 80,41 руб. за доллар и максимальных с 22 апреля 2021 г. 90,73 руб. за евро, укрепился. На открытии сегодняшних торгов доллар стоил 76,13 руб., евро — 86,15 руб.

Международные резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении ЦБ и правительства страны. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов. Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных