Международные резервы России за неделю сократились на $5,5 млрд

На фоне резкого ослабления рубля ЦБ 24 января приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила. При этом Москва в очередной раз исключила наличие планов по вторжению на Украину. Кроме того, президент республики Владимир Зеленский высказался об отсутствии эскалации в настоящий момент. На фоне этого рубль, который 26 января упал до рекордных со 2 ноября 2020 г. 80,41 руб. за доллар и максимальных с 22 апреля 2021 г. 90,73 руб. за евро, укрепился. На открытии сегодняшних торгов доллар стоил 76,13 руб., евро — 86,15 руб.