ЦБ выявил нарушение банками условий оформления кредитных договоров

Вчера заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал журналистам о предложении регулятора значительно ускорить процесс обмена между банками и бюро кредитных историй (БКИ) информацией об оформленных гражданами кредитах, чтобы люди не могли брать несколько ссуд подряд. Сейчас обмен может затянуться на неделю, пояснил он. Этим стали пользоваться мошенники, которые убеждают граждан оформить ссуды и передать им деньги. Мера призвана обеспечить людям дополнительную защиту от злоумышленников.