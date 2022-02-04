ЦБ выявил нарушение банками условий оформления кредитных договоров
Центральный банк России выявил случаи, когда финансовые организации считают заключенными договоры потребительского кредита или займа, не подписанные клиентами, сообщила пресс-служба регулятора.
«Например, банк без предварительного уведомления направляет человеку кредитную карту по почте, а «подписью» по такому договору признает телефонный звонок гражданина об активации карты. В некоторых ситуациях эти карты попадают в чужие руки, что создает риск мошенничества и утечки персональных данных», — пояснил ЦБ.
В связи с этим регулятор опубликовал информационное письмо, адресованное банкам, микрофинансовым организация (МФО), кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам и ломбардам. Документ призван напомнить участникам рынка, что практика заключения кредитных договоров без письменного согласия клиентов является противозаконной.
Оформляя ссуду, заемщик должен подписать соглашение собственноручно или с помощью электронного аналога, пояснил ЦБ. То же самое касается и внесения изменений в существующие кредитные договоры, отмечается в письме регулятора.
Вчера заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал журналистам о предложении регулятора значительно ускорить процесс обмена между банками и бюро кредитных историй (БКИ) информацией об оформленных гражданами кредитах, чтобы люди не могли брать несколько ссуд подряд. Сейчас обмен может затянуться на неделю, пояснил он. Этим стали пользоваться мошенники, которые убеждают граждан оформить ссуды и передать им деньги. Мера призвана обеспечить людям дополнительную защиту от злоумышленников.