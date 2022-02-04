Генсек НАТО Столтенберг возглавит ЦБ Норвегии

62-летний Столтенберг был лидером социал-демократической Рабочей партии Норвегии с 2002 по 2014 гг. и дважды занимал пост премьер-министра страны (в 2000-2001 и 2005-2013 гг.). В 1990-х возглавлял министерство торговли и энергетики Норвегии, а также министерство финансов. В 2014-м был избран генсеком НАТО, сменив на этом посту Андерса Фога Расмуссена. Текущий срок его полномочий истекает 30 сентября 2022 г.