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Финансы

Ассоциация «Финтех» оценила распространенность «зарплатного рабства» в России

Ведомости

Большинство опрошенных россиян — 61% — не принимали самостоятельного решения о том, через какой банк получать зарплату, говорится в исследовании ассоциации «Финтех», основанной в 2016 г. по инициативе Центробанка. Исследование проводилось в период с конца ноября по середину декабря прошлого года среди 750 физических и 505 юридических лиц из городов с населением свыше 100 000 человек. Документ есть в распоряжении «Ведомостей».

ЦБ неоднократно говорил о необходимости борьбы с «зарплатным рабством» в России. Под этим понятием подразумевается навязывание работодателем сотрудникам конкретного банка при невозможности выбрать альтернативный вариант. При этом в действительности последние имеют право получать деньги на карту любой кредитной организации. 

О возможности сменить зарплатный банк знает 81% респондентов. При этом почти половина сотрудников компаний — 45,9% — признались, что работодатели запрещают им это делать. 

Каждый четвертый (26,5%) участник исследования сказал, что не хочет заниматься процедурой смены зарплатного банка. Еще 19,6% заявили о непонимании того, что именно нужно делать.

При этом представители большинства компаний — 57% — сообщили, что используют одну кредитную организацию для выплаты зарплат работникам. У 69% оформлен зарплатный проект. 

52% работодателей пояснили, что сталкиваются со сложностями, когда их сотрудники имеют счета в разных банках. Участники опроса сослались, в частности, на дополнительные финансовые, временные и ресурсные издержки — в том числе на необходимость формирования отдельных платежных поручений.

В то же время в большинстве компаний (61%) сказали, что, вероятно, воспользовались бы сервисом, позволяющим сотрудникам в любое время дистанционно выбрать зарплатный банк — например, на портале «Госуслуг» или в мобильном приложении кредитной организации. Плюсами услуги работодатели назвали возможность выбора, отсутствие необходимости собирать и обновлять реквизиты. Кроме того, 66% опрошенных считают, что подобный сервис повысит их привлекательность в глазах соискателей.

Пилот такого сервиса сейчас идет на площадке «Финтеха», рассказала директор ассоциации Татьяна Жаркова. В результате участники оценят плюсы и минуса платформы, издержки финансовой отрасли на разработку такого технического решения и правовое обеспечение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных