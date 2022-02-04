Ассоциация «Финтех» оценила распространенность «зарплатного рабства» в России

Большинство опрошенных россиян — 61% — не принимали самостоятельного решения о том, через какой банк получать зарплату, говорится в исследовании ассоциации «Финтех», основанной в 2016 г. по инициативе Центробанка. Исследование проводилось в период с конца ноября по середину декабря прошлого года среди 750 физических и 505 юридических лиц из городов с населением свыше 100 000 человек. Документ есть в распоряжении «Ведомостей».