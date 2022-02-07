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Финансы

ЦБ запустил сервис анонимных доносов на реальных собственников финансовых организаций

Ведомости

Банк России запустил сервис, позволяющий гражданам анонимно сообщить регулятору о лицах, которые в действительности контролируют деятельность финансовых организаций, хотя формально не указаны в качестве владельцев таковых. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

Предполагается, что сервис поможет регулятору устанавливать «теневых» собственников финансовых организаций. Это, в свою очередь, поспособствует повышению прозрачности финансового рынка и доверию населения к нему.

«Если реальный владелец финансовой организации скрывает свое влияние на ее деятельность, это может говорить о его нежелании развивать долгосрочный и устойчивый бизнес», — пояснила директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова.

При составлении обращения необходимо указать ОГРН, ИНН или наименование финансовой организации, идентификационные данные контролирующих ее лиц, а также загрузить подтверждающие материалы — например, доверенности между владельцами, договоры доверительного управления, документы, доказывающие наличие родственных связей или неправомерного использования должностного положения. ЦБ просит полно излагать суть того, на основании чего сторонние лица могут контролировать финансовые организации.

Регулятор уточнил, что отвечать на анонимные сообщения не будет. Он проверит полученную информацию и, если достоверность данных подтвердится, использует ее для включения указанных лиц в перечень контролирующих деятельность финансовой организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных