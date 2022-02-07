ЦБ запустил сервис анонимных доносов на реальных собственников финансовых организаций

При составлении обращения необходимо указать ОГРН, ИНН или наименование финансовой организации, идентификационные данные контролирующих ее лиц, а также загрузить подтверждающие материалы — например, доверенности между владельцами, договоры доверительного управления, документы, доказывающие наличие родственных связей или неправомерного использования должностного положения. ЦБ просит полно излагать суть того, на основании чего сторонние лица могут контролировать финансовые организации.