ЦБ запустил сервис анонимных доносов на реальных собственников финансовых организаций
Банк России запустил сервис, позволяющий гражданам анонимно сообщить регулятору о лицах, которые в действительности контролируют деятельность финансовых организаций, хотя формально не указаны в качестве владельцев таковых. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.
Предполагается, что сервис поможет регулятору устанавливать «теневых» собственников финансовых организаций. Это, в свою очередь, поспособствует повышению прозрачности финансового рынка и доверию населения к нему.
«Если реальный владелец финансовой организации скрывает свое влияние на ее деятельность, это может говорить о его нежелании развивать долгосрочный и устойчивый бизнес», — пояснила директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова.
При составлении обращения необходимо указать ОГРН, ИНН или наименование финансовой организации, идентификационные данные контролирующих ее лиц, а также загрузить подтверждающие материалы — например, доверенности между владельцами, договоры доверительного управления, документы, доказывающие наличие родственных связей или неправомерного использования должностного положения. ЦБ просит полно излагать суть того, на основании чего сторонние лица могут контролировать финансовые организации.
Регулятор уточнил, что отвечать на анонимные сообщения не будет. Он проверит полученную информацию и, если достоверность данных подтвердится, использует ее для включения указанных лиц в перечень контролирующих деятельность финансовой организации.