Кабмин утвердил концепцию Минфина по регулированию криптовалют в России
Правительство России утвердило концепцию законодательного регулирования оборота криптовалют в стране, сообщается на сайте кабмина.
В пресс-службе правительства пояснили, что оборот цифровых валют «будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов».
Концепция включает в себя:
- Установление субъектного состава, включая функционал и требования к деятельности. В частности, в законодательстве появятся новые субъекты регулирования — организатор системы обмена цифровых валют, информационная система организаторов системы обмена таких активов, оператор обмена
- Определение клиентского пути и механизма операций с криптовалютой
- Определение органов, осуществляющих регулирование, контроль и надзор за этим рынком
Предполагается, что совершать операции с криптовалютой можно будет в периметре банковской инфраструктуры. Для отслеживания таких транзакций планируется использовать сервис Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн». Кроме того, власти хотят определить преимущества регулирования криптовалют и последствия запрета таких активов.
Людей, инвестирующих в криптовалюты, разделят на квалифицированных и неквалифицированных. При этом лицензированные криптовалютные площадки обяжут иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала. Вдобавок участники рынка должны будут информировать граждан о повышенных рисках, связанных с подобными активами.
Ранее, 20 января, Банк России опубликовал доклад для общественных консультаций, где изложил, с какими рисками для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности страны связаны операции с криптовалютами. Регулятор предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами. ЦБ счел необходимым ввести ответственность за нарушение запрета, но точную меру не разработал. При этом запрещать владеть криптовалютой ЦБ не захотел.
Минфин, в свою очередь, предложил проводить операции с подобными активами через российские банки, идентифицируя владельцев криптокошельков и разделяя таких инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. В ведомстве отметили, что не поддерживают запрет криптовалют и считают, что этот рынок нужно регулировать.
В поддержку Минфина высказался и глава Минцифры Максут Шадаев. Ограничение оборота криптовалют приведет к остановке развития индустрии блокчейна в России, что не укладывается в рамки политики по поддержке ИТ-отрасли, пояснил министр.
26 января президент России Владимир Путин заявил о своей осведомленности о дискуссии на тему криптовалют. Он поручил ЦБ и правительству в ближайшее время прийти к единому решению относительно регулирования таких активов и доложить о результатах обсуждения. Также глава государства отметил, что Россия обладает определенными преимуществами в сфере майнинга криптовалют.