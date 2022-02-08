Газета
Финансы

Кабмин утвердил концепцию Минфина по регулированию криптовалют в России

Ведомости

Правительство России утвердило концепцию законодательного регулирования оборота криптовалют в стране, сообщается на сайте кабмина.

В пресс-службе правительства пояснили, что оборот цифровых валют «будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов».

Концепция включает в себя:

- Установление субъектного состава, включая функционал и требования к деятельности. В частности, в законодательстве появятся новые субъекты регулирования — организатор системы обмена цифровых валют, информационная система организаторов системы обмена таких активов, оператор обмена

- Определение клиентского пути и механизма операций с криптовалютой

- Определение органов, осуществляющих регулирование, контроль и надзор за этим рынком

Предполагается, что совершать операции с криптовалютой можно будет в периметре банковской инфраструктуры. Для отслеживания таких транзакций планируется использовать сервис Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн». Кроме того, власти хотят определить преимущества регулирования криптовалют и последствия запрета таких активов.

Людей, инвестирующих в криптовалюты, разделят на квалифицированных и неквалифицированных. При этом лицензированные криптовалютные площадки обяжут иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала. Вдобавок участники рынка должны будут информировать граждан о повышенных рисках, связанных с подобными активами.

Ранее, 20 января, Банк России опубликовал доклад для общественных консультаций, где изложил, с какими рисками для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности страны связаны операции с криптовалютами. Регулятор предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами. ЦБ счел необходимым ввести ответственность за нарушение запрета, но точную меру не разработал. При этом запрещать владеть криптовалютой ЦБ не захотел. 

Минфин, в свою очередь, предложил проводить операции с подобными активами через российские банки, идентифицируя владельцев криптокошельков и разделяя таких инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. В ведомстве отметили, что не поддерживают запрет криптовалют и считают, что этот рынок нужно регулировать. 

В поддержку Минфина высказался и глава Минцифры Максут Шадаев. Ограничение оборота криптовалют приведет к остановке развития индустрии блокчейна в России, что не укладывается в рамки политики по поддержке ИТ-отрасли, пояснил министр. 

26 января президент России Владимир Путин заявил о своей осведомленности о дискуссии на тему криптовалют. Он поручил ЦБ и правительству в ближайшее время прийти к единому решению относительно регулирования таких активов и доложить о результатах обсуждения. Также глава государства отметил, что Россия обладает определенными преимуществами в сфере майнинга криптовалют. 

Ранее по теме: The Bell: объем налогов с крипторынка может составлять до 1 трлн рублей

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных