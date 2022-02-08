Кабмин утвердил концепцию Минфина по регулированию криптовалют в России

Ранее, 20 января, Банк России опубликовал доклад для общественных консультаций, где изложил, с какими рисками для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности страны связаны операции с криптовалютами. Регулятор предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами. ЦБ счел необходимым ввести ответственность за нарушение запрета, но точную меру не разработал. При этом запрещать владеть криптовалютой ЦБ не захотел.