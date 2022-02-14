Фондовый рынок открылся падением индекса Мосбиржи на 4,3%

Индекс Мосбиржи IMOEX2 на старте утренней сессии обвалился на 4,3% относительно уровня закрытия основных торгов на прошлой неделе. К 7:01 мск индекс составил 3394,26 пункта. К 7:06 мск падение ускорилось до 3352,01 пункта (-5,49%). Затем индекс немного отыграл потери до 2,79%. К 9.30 индекс составляет 3 435,38 п.