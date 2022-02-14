Фондовый рынок открылся падением индекса Мосбиржи на 4,3%
Индекс Мосбиржи IMOEX2 на старте утренней сессии обвалился на 4,3% относительно уровня закрытия основных торгов на прошлой неделе. К 7:01 мск индекс составил 3394,26 пункта. К 7:06 мск падение ускорилось до 3352,01 пункта (-5,49%). Затем индекс немного отыграл потери до 2,79%. К 9.30 индекс составляет 3 435,38 п.
По состоянию на 9.22 мск, доллар стоит 77,07 руб. (-0,13). Евро торгуется по 85,36 руб.
Среди голубых фишек сильнее всего падают расписки «Сбербанка» -1,81%, «Алросы» -1,36%, «Газпрома» -1,27%, «Яндекса» -0,73% и «Магнита» -0,56%.