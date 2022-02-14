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Фондовый рынок открылся падением индекса Мосбиржи на 4,3%

Ведомости

Индекс Мосбиржи IMOEX2 на старте утренней сессии обвалился на 4,3% относительно уровня закрытия основных торгов на прошлой неделе. К 7:01 мск индекс составил 3394,26 пункта. К 7:06 мск падение ускорилось до 3352,01 пункта (-5,49%). Затем индекс немного отыграл потери до 2,79%. К 9.30 индекс составляет 3 435,38 п.

По состоянию на 9.22 мск, доллар стоит 77,07 руб. (-0,13). Евро торгуется по 85,36 руб.

Среди голубых фишек сильнее всего падают расписки «Сбербанка» -1,81%, «Алросы» -1,36%, «Газпрома» -1,27%, «Яндекса» -0,73% и «Магнита» -0,56%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных