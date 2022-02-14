Выдача кредиток в январе выросла на 60%
Банки в январе выдали россиянам 1,37 млн кредитных карт после 856 000 в аналогичный месяц прошлого года, говорится в исследовании сервиса по подбору финансовых услуг «Кредистория» («ОКБ»), единственного, располагающего данными Сбербанка. Таким образом, за год число предоставляемых кредиток увеличилось на 60%.
«Выдачи кредитных карт выросли в 1,6 раза на фоне высоких инфляционных ожиданий у россиян, а также растущего потребительского спроса. При этом мы видим, что банки все чаще выдают кредитки заемщикам с низким доходом, но с небольшим кредитным лимитом», — пояснил гендиректор «ОКБ» Артур Александрович.
Инфляционные ожидания населения России на ближайшие 12 месяцев сохраняются на уровне многолетних максимумов, сообщил ранее Центробанк. В январе они составили 13,7% после рекордных с февраля 2016 г. 14,8% в декабре. Годовая инфляция в первый месяц 2022 г. достигла максимальных с начала 2016 г. 8,73%.
Относительно декабря выдача кредиток в январе сократилась на 37%. Однако так традиционно происходит каждый год ввиду большого количества нерабочих дней в первый месяц года.
Среди 30 регионов, лидирующих по числу оформленных кредитных карт, наибольших прирост выдач зафиксирован в Пермском крае (+67%), Воронежской области (+66%), Удмуртии (+65%), Красноярском крае (+60%), в Москве и Ставропольском крае — по 59% соответственно. Наименьшее значение отмечено в Новосибирской области (+40%), Санкт-Петербурге (+42%) и Кемеровской области (+43%).