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Финансы

Выдача кредиток в январе выросла на 60%

Ведомости

Банки в январе выдали россиянам 1,37 млн кредитных карт после 856 000 в аналогичный месяц прошлого года, говорится в исследовании сервиса по подбору финансовых услуг «Кредистория» («ОКБ»), единственного, располагающего данными Сбербанка. Таким образом, за год число предоставляемых кредиток увеличилось на 60%.

«Выдачи кредитных карт выросли в 1,6 раза на фоне высоких инфляционных ожиданий у россиян, а также растущего потребительского спроса. При этом мы видим, что банки все чаще выдают кредитки заемщикам с низким доходом, но с небольшим кредитным лимитом», — пояснил гендиректор «ОКБ» Артур Александрович.

Инфляционные ожидания населения России на ближайшие 12 месяцев сохраняются на уровне многолетних максимумов, сообщил ранее Центробанк. В январе они составили 13,7% после рекордных с февраля 2016 г. 14,8% в декабре. Годовая инфляция в первый месяц 2022 г. достигла максимальных с начала 2016 г. 8,73%.

Относительно декабря выдача кредиток в январе сократилась на 37%. Однако так традиционно происходит каждый год ввиду большого количества нерабочих дней в первый месяц года.

Среди 30 регионов, лидирующих по числу оформленных кредитных карт, наибольших прирост выдач зафиксирован в Пермском крае (+67%), Воронежской области (+66%), Удмуртии (+65%), Красноярском крае (+60%), в Москве и Ставропольском крае — по 59% соответственно. Наименьшее значение отмечено в Новосибирской области (+40%), Санкт-Петербурге (+42%) и Кемеровской области (+43%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных