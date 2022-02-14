Выдача кредиток в январе выросла на 60%

«Выдачи кредитных карт выросли в 1,6 раза на фоне высоких инфляционных ожиданий у россиян, а также растущего потребительского спроса. При этом мы видим, что банки все чаще выдают кредитки заемщикам с низким доходом, но с небольшим кредитным лимитом», — пояснил гендиректор «ОКБ» Артур Александрович.