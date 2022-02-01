Средний размер лимита по кредиткам в России обновил исторический максимум

При этом в декабре относительно аналогичного месяца 2020 г. сумма сильнее всего повысилась в Республике Саха (Якутии) — на 28,9%, Хабаровском крае — 24,3%, Ленинградской (+23,3%) и Иркутской (+22,2%) областях, а также в Приморском крае — 19,2%. В Москве и Санкт-Петербурге увеличение составило 6,1% и 12,6% соответственно. Снижение среднего размера лимита по кредиткам не зафиксировано нигде, однако в Тюменской области рост оказался наименьшим — всего 0,9% год к году.