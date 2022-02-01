Средний размер лимита по кредиткам в России обновил исторический максимум
Средний размер лимита по кредитным картам в России в декабре 2021 г. достиг исторически рекордных 79 100 руб., говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Резкий рост показателя зафиксирован как относительно ноября, так и декабря 2020 г. В месячном выражении увеличение составило 10,9% (с 71 400 руб.), а в годовом — 12,3% (с 70 500 руб.).
Ранее, на протяжении года, рассматриваемая сумма колебалась в пределах 68 000—72 000 руб. Исключением был лишь апрель, когда средний лимит по кредиткам увеличился с 70 100 до 73 400 руб., а затем снова снизился. В октябре показатель резко сократился — с 71 900 до 65 600 руб., после чего вновь перешел к росту.
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что средний размер лимита по кредиткам в России в целом оставался стабильным на протяжении всего года. При этом банки решили увеличить сумму средств в преддверии новогодних праздников.
Наибольший средний размер лимита по кредиткам среди 30 регионов России, лидирующих по объемам данного вида кредитования, зафиксирован в Москве — 115 506 руб. В топ-5 вошли также Республика Саха (Якутия) (109 652 руб.), Санкт-Петербург (97 424 руб.), Московская область (96 717 руб.) и Приморский край (93 883 руб.). Наименьший показатель отмечен в Алтайском крае (62 352 руб.), Оренбургской (64 976 руб.) и Волгоградской областях (65 026 руб.).
При этом в декабре относительно аналогичного месяца 2020 г. сумма сильнее всего повысилась в Республике Саха (Якутии) — на 28,9%, Хабаровском крае — 24,3%, Ленинградской (+23,3%) и Иркутской (+22,2%) областях, а также в Приморском крае — 19,2%. В Москве и Санкт-Петербурге увеличение составило 6,1% и 12,6% соответственно. Снижение среднего размера лимита по кредиткам не зафиксировано нигде, однако в Тюменской области рост оказался наименьшим — всего 0,9% год к году.