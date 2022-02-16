Банк «Восточный» прекратил существование
Совкомбанк завершил процедуру присоединения банка «Восточный» после его покупки в 2021 г., в связи с чем «Восточный» прекратил существование, следует из сообщения Совкомбанка. 14 февраля юрлицо «Восточного» было исключено из ЕГРЮЛ.
«Операционная интеграция банков завершилась в 2021 г., а 14 февраля 2022 г. банк "Восточный" был присоединён к Совкомбанку, который стал правопреемником его активов и обязательств», — отмечается в сообщении.
Совкомбанк закрыл сделку по покупке 88,1% акций «Восточного» у его ключевых акционеров 8 апреля 2021 г., а в августе в рамках обязательного предложения произвел выкуп у неконтролирующих акционеров 11,7% акций кредитной организации за 1,3 млрд руб., увеличив долю владения до 99,8%. В сообщении о закрытии сделки отмечалось, что покупка «Восточного» нацелена на усиление позиций Совкомбанка на Дальнем Востоке.
В ходе присоединения почти все 3 млн клиентов «Восточного» перешли в Совкомбанк: на баланс перешел 1 млн кредитов на сумму 76 млрд руб. и портфель депозитов и текущих счетов на сумму 116 млрд руб., оценили в Совкомбанке. В Совкомбанк перешло на работу 55% сотрудников банка «Восточный», 5000 человек, от сотрудников отделений до руководящего состава.
«Восточный» до конца декабря 2020 г. находился в состоянии корпоративного конфликта, который закончился отказом банка от иска на 2,5 млрд руб. к основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и др.
Спор между «Восточным» и Baring Vostok длился несколько лет. Он начался после того, как в 2016 г. перед объединением контролировавшегося Артемом Аветисяном «Юниаструм банка» с банком «Восточный экспресс» компании «Финвижн» и Evison заключили опцион, согласно которому первая получала право выкупить 9,99% акций объединенного банка за 750 млн руб. Однако позже Baring Vostok отказался исполнять опцион, объяснив это выводом из «Юниаструма» перед слиянием активов на сумму 3,6 млрд руб. Тем не менее, в мае 2019 г. Амурский арбитражный суд обязал Evison исполнить опцион и передать акции «Финвижн». В итоге фонд потерял контроль над банком, его получили Аветисян и его партнеры Юрий Данилов и Шерзод Юсупов.
Позже Evison обратилась в Верховный суд России для пересмотра дела. В конце мая этого года суд отказался рассмотреть кассационную жалобу компании и подтвердил правовую позицию «Финвижн». Сейчас доля компании и партнеров Аветисяна в банке превышает 50%, Evison владеет 42% кредитной организации.
Параллельно с этим в феврале 2019 г. по заявлению Юсупова было возбуждено уголовное дело против Калви и еще шестерых человек. Их обвинили в хищении 2,5 млрд руб. у «Восточного». По данным следствия, банк принял пакет акций люксембургской компании IFTG в счет погашения кредита на 2,5 млрд руб., выданного «Первому коллекторскому бюро» (также принадлежало фонду). Юсупов на совете директоров проголосовал за сделку, но позднее счел замену неравноценной и обратился в ФСБ. Следствие оценило справедливую стоимость пакета акций в 600 000 руб. и возбудило дело о мошенничестве. В конце декабря 2019 г. обвинение было переквалифицировано с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата).
28 октября 2020 г. компании заявили о взаимном отзыве исков во всех юрисдикциях к «Финвижн» и кипрской компании Evison, принадлежащей Baring Vostok, ввиду возвращения «Восточному» 2,5 млрд руб. После этого 12 ноября 2020 г. Верховный суд освободил Калви из-под домашнего ареста, где он находился с апреля 2019 г. При этом в отношении предпринимателя был введен запрет на совершение ряда действий. В августе 2021 г. Калви получил пять лет и шесть месяцев условно, других фигурантов тоже приговорили к условным срокам.