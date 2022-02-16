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Финансы

Силуанов гарантировал сохранность средств валютных вкладчиков в случае санкций

Ведомости

Правительство исполнит все обязательства перед валютными вкладчиками, даже если Запад введет санкции, в том числе отключит Россию от международной межбанковской системы SWIFT и запретит долларовые транзакции с отечественными банками, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

«Понятно, что мы здесь обеспечим все депозиты, все расчеты между нашими вкладчиками, в том числе и валютные, в этих банках [против которых введут санкции]. Собственно, у нас валютной ликвидности, слава богу, достаточно, и валютных резервов тоже достаточно», — сказал он, отметив, что санкции против российских кредитных организаций — это «в целом неприятно».

Министр добавил, что подобные меры станут «приемлемым вариантом» для Запада, если он хочет «подгадить» россиянам. Однако, хоть страна и почувствует влияние ограничений, это не будет «смертельным» для экономики и финансовой системы.

Говоря о риске отключения России от SWIFT, Силуанов сказал, что по последней информации западные страны сами понимают «абсурдность» этой меры, так как из-за нее пострадают они сами. «Если эта мера будет введена, мы перейдем к другим возможностям передачи информации о финансовом перечислении — будь то СПФС (Система передачи финансовых сообщений Банка России. — Ред.), или это телетайпы, или возить платежки в чемоданах, условно говоря», — сказал министр, уточнив, что утрирует.

Силуанов напомнил, что западные государства сами говорят о наличии у России финансового щита в виде золотовалютных резервов, низкого уровня государственного долга, бюджетного профицита и правила. «Определенная такая стена, барьер к санкциям в России, слава богу, есть», — резюмировал глава Минфина.

12 января на сайте сената США появился законопроект, в котором было предложено в случае вторжения России на Украину ввести против первой санкции. В частности, документ предполагал ограничения для минимум трех из 12 указанных российских финансовых институтов — Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, ВЭБ.РФ, РФПИ, Московского кредитного банка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка «Открытие», Промсвязьбанка, Совкомбанка, Транскапиталбанка. Кроме того, европейские и американские законодатели предлагали отключить Россию от SWIFT, заблокировать ей торговые цепочки, запретить экспорт продукции из разных отраслей и ограничить доступ к международным финансовым рынкам. При этом Москва множество раз говорила, что не собирается нападать на Украину и даже мысль об этом для нее неприемлема.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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