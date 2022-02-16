Силуанов гарантировал сохранность средств валютных вкладчиков в случае санкций

12 января на сайте сената США появился законопроект, в котором было предложено в случае вторжения России на Украину ввести против первой санкции. В частности, документ предполагал ограничения для минимум трех из 12 указанных российских финансовых институтов — Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, ВЭБ.РФ, РФПИ, Московского кредитного банка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка «Открытие», Промсвязьбанка, Совкомбанка, Транскапиталбанка. Кроме того, европейские и американские законодатели предлагали отключить Россию от SWIFT, заблокировать ей торговые цепочки, запретить экспорт продукции из разных отраслей и ограничить доступ к международным финансовым рынкам. При этом Москва множество раз говорила, что не собирается нападать на Украину и даже мысль об этом для нее неприемлема.