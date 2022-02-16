Силуанов гарантировал сохранность средств валютных вкладчиков в случае санкций
Правительство исполнит все обязательства перед валютными вкладчиками, даже если Запад введет санкции, в том числе отключит Россию от международной межбанковской системы SWIFT и запретит долларовые транзакции с отечественными банками, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
«Понятно, что мы здесь обеспечим все депозиты, все расчеты между нашими вкладчиками, в том числе и валютные, в этих банках [против которых введут санкции]. Собственно, у нас валютной ликвидности, слава богу, достаточно, и валютных резервов тоже достаточно», — сказал он, отметив, что санкции против российских кредитных организаций — это «в целом неприятно».
Министр добавил, что подобные меры станут «приемлемым вариантом» для Запада, если он хочет «подгадить» россиянам. Однако, хоть страна и почувствует влияние ограничений, это не будет «смертельным» для экономики и финансовой системы.
Говоря о риске отключения России от SWIFT, Силуанов сказал, что по последней информации западные страны сами понимают «абсурдность» этой меры, так как из-за нее пострадают они сами. «Если эта мера будет введена, мы перейдем к другим возможностям передачи информации о финансовом перечислении — будь то СПФС (Система передачи финансовых сообщений Банка России. — Ред.), или это телетайпы, или возить платежки в чемоданах, условно говоря», — сказал министр, уточнив, что утрирует.
Силуанов напомнил, что западные государства сами говорят о наличии у России финансового щита в виде золотовалютных резервов, низкого уровня государственного долга, бюджетного профицита и правила. «Определенная такая стена, барьер к санкциям в России, слава богу, есть», — резюмировал глава Минфина.
12 января на сайте сената США появился законопроект, в котором было предложено в случае вторжения России на Украину ввести против первой санкции. В частности, документ предполагал ограничения для минимум трех из 12 указанных российских финансовых институтов — Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, ВЭБ.РФ, РФПИ, Московского кредитного банка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка «Открытие», Промсвязьбанка, Совкомбанка, Транскапиталбанка. Кроме того, европейские и американские законодатели предлагали отключить Россию от SWIFT, заблокировать ей торговые цепочки, запретить экспорт продукции из разных отраслей и ограничить доступ к международным финансовым рынкам. При этом Москва множество раз говорила, что не собирается нападать на Украину и даже мысль об этом для нее неприемлема.