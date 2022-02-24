«СПБ Биржа» возобновила торги

Российский рынок акций в четверг продолжил падение после начала военной операции России в отношении Украины. Рублевый индекс Мосбиржи упал более чем на 40% и опускался в моменте ниже 1600 пунктов впервые с февраля 2016 г., его долларовый аналог РТС упал ниже 700 пунктов (-47%) впервые с февраля 2016 г.