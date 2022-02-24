Газета
Финансы

«СПБ Биржа» возобновила торги

Ведомости

СПБ Биржа возобновила торги ценными бумагами в 12:30 по мск, говорится на сайте торговой площадки. 

«Публичное акционерное общество СПБ Биржа сообщает, что в отношении всех видов ценных бумаг с 24 февраля 2022 года с 12:30 по московскому времени отменяется установленный ранее запрет на подачу заявок и заключение договоров на основании указанных заявок, предметом которых являются ценные бумаги, в режиме переговорных сделок», — отмечается в сообщении. 

СПБ Биржа приостановила торги в 8:10 на фоне высокой волатильности фондового рынка. 

Ранее сегодня Банк России предписал брокерам временно прекратить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке с 11:00 и до отмены решения. Короткие продажи приостановлены для «обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности», отметили в пресс-службе ЦБ.

Российский рынок акций в четверг продолжил падение после начала военной операции России в отношении Украины. Рублевый индекс Мосбиржи упал более чем на 40% и опускался в моменте ниже 1600 пунктов впервые с февраля 2016 г., его долларовый аналог РТС упал ниже 700 пунктов (-47%) впервые с февраля 2016 г.

Ранее по теме: Московская биржа возобновила торги, Банк России объявил о начале интервенций

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных