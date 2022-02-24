«СПБ Биржа» возобновила торги
СПБ Биржа возобновила торги ценными бумагами в 12:30 по мск, говорится на сайте торговой площадки.
«Публичное акционерное общество СПБ Биржа сообщает, что в отношении всех видов ценных бумаг с 24 февраля 2022 года с 12:30 по московскому времени отменяется установленный ранее запрет на подачу заявок и заключение договоров на основании указанных заявок, предметом которых являются ценные бумаги, в режиме переговорных сделок», — отмечается в сообщении.
СПБ Биржа приостановила торги в 8:10 на фоне высокой волатильности фондового рынка.
Ранее сегодня Банк России предписал брокерам временно прекратить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке с 11:00 и до отмены решения. Короткие продажи приостановлены для «обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности», отметили в пресс-службе ЦБ.
Российский рынок акций в четверг продолжил падение после начала военной операции России в отношении Украины. Рублевый индекс Мосбиржи упал более чем на 40% и опускался в моменте ниже 1600 пунктов впервые с февраля 2016 г., его долларовый аналог РТС упал ниже 700 пунктов (-47%) впервые с февраля 2016 г.